закрыть
11 февраля 2025, вторник, 18:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Налоговики анонсировали «точечные» проверки

  • 11.02.2025, 17:50
  • 1,168
Налоговики анонсировали «точечные» проверки

Стало известно, к кому из белорусов возникнут вопросы в первую очередь.

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский анонсировал «точечные» проверки и предупредил, к кому из белорусов в первую очередь возникнут вопросы. Речь идет об их несоответствии расходов доходам, пишет Telegraf.news.

Несмотря на то, что Андрей Ковалевский не озвучил статистику по прошлому году, где бы говорилось о количестве человек, у которых соответствующие органы нашли превышение расходов над официальными доходами, он заверил, что всех подряд не проверяют.

«Эти проверки налоговые органы проводят точечно, анализируют большой массив информации о расходах. Но все-таки с проверками мы идем не к каждому белорусу, потому что это, наверное, неправильно», — отметил он. По словам Андрея Ковалевского, в первую очередь внимание налоговой привлекают представители бизнеса, которые подозреваются в сокрытии доходов и минимизации налоговых обязательств.

«Представьте: коммерческое предприятие, успешно функционирующее, у которого зарплата в размере минималки. Возникает вопрос: а как так и что это за зарплаты такие? При этом его учредители, топ-менеджмент приобретают дорогостоящие транспортные средства и недвижимое имущество. Именно к этим лицам в первую очередь возникают вопросы», — подчеркнул он.

Кроме того, Ковалевский объяснил, как ведомство будет рассчитывать подоходный налог для тех белорусов, доходы которых в прошлом году превысили 200 тысяч рублей. Для этой категории физлиц в этом году впервые начали применять повышенную ставку подоходного налога — 25% вместо стандартных 13%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин