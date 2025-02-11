Налоговики анонсировали «точечные» проверки 11.02.2025, 17:50

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Стало известно, к кому из белорусов возникнут вопросы в первую очередь.

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский анонсировал «точечные» проверки и предупредил, к кому из белорусов в первую очередь возникнут вопросы. Речь идет об их несоответствии расходов доходам, пишет Telegraf.news.

Несмотря на то, что Андрей Ковалевский не озвучил статистику по прошлому году, где бы говорилось о количестве человек, у которых соответствующие органы нашли превышение расходов над официальными доходами, он заверил, что всех подряд не проверяют.

«Эти проверки налоговые органы проводят точечно, анализируют большой массив информации о расходах. Но все-таки с проверками мы идем не к каждому белорусу, потому что это, наверное, неправильно», — отметил он. По словам Андрея Ковалевского, в первую очередь внимание налоговой привлекают представители бизнеса, которые подозреваются в сокрытии доходов и минимизации налоговых обязательств.

«Представьте: коммерческое предприятие, успешно функционирующее, у которого зарплата в размере минималки. Возникает вопрос: а как так и что это за зарплаты такие? При этом его учредители, топ-менеджмент приобретают дорогостоящие транспортные средства и недвижимое имущество. Именно к этим лицам в первую очередь возникают вопросы», — подчеркнул он.

Кроме того, Ковалевский объяснил, как ведомство будет рассчитывать подоходный налог для тех белорусов, доходы которых в прошлом году превысили 200 тысяч рублей. Для этой категории физлиц в этом году впервые начали применять повышенную ставку подоходного налога — 25% вместо стандартных 13%.

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