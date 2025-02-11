Зеленский: Украина готова обменять Курскую область 11.02.2025, 17:53

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Владимир Зеленский

Украинский президент поделился деталями.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить РФ прямой обмен территориями, отказавшись от Курской области, если президенту США Дональду Трампу удастся усадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал глава государства.

Он добавил, что пока не знает, какую часть оккупированных Россией земель Украина попросит взамен.

«Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета», — сказал он.

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