закрыть
11 февраля 2025, вторник, 18:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина готова обменять Курскую область

  • 11.02.2025, 17:53
  • 1,870
Зеленский: Украина готова обменять Курскую область
Владимир Зеленский

Украинский президент поделился деталями.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить РФ прямой обмен территориями, отказавшись от Курской области, если президенту США Дональду Трампу удастся усадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал глава государства.

Он добавил, что пока не знает, какую часть оккупированных Россией земель Украина попросит взамен.

«Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета», — сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин