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Мобильные операторы вводят новые изменения для белорусов

  • 11.02.2025, 18:04
Мобильные операторы вводят новые изменения для белорусов

Некоторые из них отразятся на стоимости тарифов.

Ведущие мобильные операторы вводят изменения в свою работу. У одних нововведения отразятся на стоимости тарифов, а у других обновится порядок предоставления документов, пишет tochka.by.

Самые существенные изменения ждут абонентов life:). Оператор заявляет, что уже с 27 февраля изменится стоимость некоторых популярных тарифов.

Так, клиентам, которые пользуются тарифными планами «Бесконечный» и «Бесконечный Pro», с конца февраля придется платить 18,9 и 30,9 рубля соответственно.

Существенные нововведения затронут абонентов, у которых подключены тарифы «Старт» (новая цена — 7 рублей), «Умные вещи» (10,9 рубля), «Безлимит Лайт» (11,9 рубля) и «Голос» (18,9 рубля).

Изменения в объемах интернета

Кроме того, на некоторых тарифах life:) поменяется размер интернет-трафика.

Так, к примеру, на «Вместе 1» и «Мультинете» добавят 10 ГБ, но вырастет и стоимость тарифных планов до 29,9 рубля. На 200 МБ станет больше у тех, кто пользуется «Йо1200», а его стоимость — 0,89 рубля в сутки. Для тарифа «Голос 1» будет добавлено 2 ГБ, и стоимость составит 14,9 рубля.

На «Вместе 2» станет на 100 минут больше для звонков во все сети, но платить за него придется 39,9 рубля, а вот «Вместе 3» закрывается с 1 марта 2025 года.

Важное условие вводят для тарифов с накоплением трафика.

«Чтобы перенести остаток минут и гигабайт на следующий период, необходимо будет вовремя вносить абонплату», — заявляют в компании.

Отмечается, что ждут изменения в тарифных планах для бизнес-клиентов. Вырастет абонплата, однако станет больше интернета и минут.

Помимо прочего, будут закрыты для новых подключений услуги «Безлимит ГБ», «0,5 ГБ на месяц» и «30 ГБ на месяц».

Обновления в работе A1

Что касается мобильного оператора А1, то тут повышения стоимости тарифов не анонсировалось.

С другой стороны, вводится другой функционал для физических лиц. Так, уже с 20 февраля клиентам, которые обслуживаются по договору об оказании услуг по сети фиксированной связи, станет доступна возможность обновления контактных телефонных номеров через предусмотренные компанией системы самообслуживания.

Из-за этого будут внесены некоторые изменения в публичные документы. Оператор предупреждает об этом заранее и предлагает ознакомиться с обновленными экземплярами здесь.

Мобильный оператор МТС также не анонсирует никаких изменений по тарифным планам, однако активно продвигает свой интернет-магазин техники.

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