Турция и Туркменистан заключили сделку о поставках газа через Иран 11.02.2025, 18:28

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Коллаж: nv.ua

«Друзья Путина» договорились без Кремля.

Турция и Туркменистан подписали соглашение об упрощении поставок туркменского природного газа в Турцию, пишет New Voice.

Это стало важным шагом в энергетическом сотрудничестве между двумя странами, заявил 11 февраля министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. По его словам, сделка между турецким государственным оператором трубопроводов BOTAS и туркменской компанией Туркменгаз направлена на то, чтобы начать поставки газа 1 марта.

Турция потребляет более 50 млрд кубометров газа в год. Она полагается на поставки трубопроводного газа из России, Азербайджана и Ирана, а также импорт СПГ от различных поставщиков.

«Благодаря этому соглашению, над которым мы работали много лет, мы еще больше продвинем стратегическое сотрудничество между двумя странами, одновременно укрепляя безопасность поставок природного газа в нашу страну и регион», —заявил Байрактар.

Ранее он заявлял, что Турция может закупать у Туркменистана до двух млрд кубометров газа в год, при этом ожидается, что газ будет транспортироваться через существующую газовую сеть Ирана.

Конкретные данные относительно объемов газа, который будет поставляться в рамках нового соглашения, и точные условия транзита через Иран не разглашаются.

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