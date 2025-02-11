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Разведка Дании: Война с РФ может начаться через пять лет

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  • 11.02.2025, 18:43
Разведка Дании: Война с РФ может начаться через пять лет

За это время Кремль может восстановить свой военный потенциал.

Если война в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не будет перевооружаться, Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе примерно через пять лет, говорится в оценке Датской службы оборонной разведки (FE).

Оценку датской спецслужбы приводит DR.

Разведка Дании предупреждает, что военная угроза со стороны России будет расти в ближайшие годы.

Среди причин того, что большая война в Европе будет возможна, датская разведка называет тот факт, что наряду с военными действиями в Украине, Россия начала «большое восстановление и реформу своих вооруженных сил».

За последний год эти усилия превратились из восстановления в «усиленное наращивание военной мощи с целью ведения войны против НАТО», говорится в оценке угрозы.

«Россия уже успела повысить свой потенциал как по модернизации военной техники, так и по значительному увеличению военного производства», – говорится в докладе.

«По оценке датской разведки, Россия уже способна высвободить ресурсы для вооружения против НАТО, «не в последнюю очередь благодаря финансовой и материальной поддержке, которую она получает извне».

«Как отметили в ведомстве, если боевые действия в Украине прекратятся, РФ примерно через шесть месяцев будет способна вести локальную войну в одной из стран-соседок.

Примерно через два года Россия будет представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО и, таким образом, будет готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря, добавляется в оценке.

Примерно через пять лет РФ может быть готова к крупномасштабной войне на европейском континенте без участия США, говорится в докладе.

В то же время эти временные промежутки предполагают, что НАТО не будет одновременно перевооружаться одинаковыми темпами.

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