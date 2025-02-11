США усилили военное присутствие на базе Реэдо в Эстонии 11.02.2025, 19:07

Военная база была открыта в сентябре 2024 года.

Церемония передачи ответственности между ротационными американскими подразделениями состоялась на военной базе Реэдо на юге Эстонии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США начал службу в 2-й бригаде Вооруженных сил Эстонии. Подразделение оснащено более мощной боевой техникой по сравнению с предыдущим контингентом. Cрок его службы в Эстонии продлится до сентября.

Командир 2-й бригады подполковник Антти Вильясте пояснил, что новый прибывший эскадрон представляет собой подразделение кавалерийской разведки.

«В отличие от легкой пехоты, которая имеет аналогичные возможности с нашими пехотными батальонами, кавалерийская разведка предназначена именно для сбора разведывательной информации. Это подразделение оснащено специальной техникой и методами наблюдения, что позволяет ему эффективно выполнять задачи разведки», — отметил Вильясте.

Он также добавил, что батальон принимает активное участие в учениях, входящих в программу подготовки пехотной бригады.

Военная база Реэдо была открыта в сентябре 2024 года. База находится недалеко от города Выру, расположенного примерно в 45 км от приграничного города Печоры в Псковской области России. Реэдо предназначена для размещения Сил обороны Эстонии, а также военнослужащих стран-союзников, включая США. Комплекс состоит из 14 зданий и может вмещать до 1 тыс. человек. Он будет использоваться как для учений в мирное время, так и для размещения войск в случае кризисных ситуаций.

О строительстве базы власти Эстонии сообщили в сентябре 2022 года, а сама база была возведена за €21 млн.

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