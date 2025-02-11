Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута 2 11.02.2025, 19:12

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Из-за российского обстрела.

Оккупированная Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута. В результате российских обстрелов во вторник, 11 февраля, была обесточена одна из двух линий питания ЗАЭС. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В ведомстве отметили, что сейчас электростанция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Энергетики смогут начать восстанавливать питание этой линией, когда это позволит ситуация с безопасностью.

«Опять на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за вражеских обстрелов — в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он также отметил, что только возвращение Украине контроля над ЗАЭС, может гарантировать безопасную эксплуатацию станции.

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