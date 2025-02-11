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Торговый центр Arena City в Минске выставили на аукцион

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  • 11.02.2025, 19:21
  • 1,236
Торговый центр Arena City в Минске выставили на аукцион

Ранее ТЦ отобрали у компании Чижа.

ТРЦ Arena City выставили на аукцион. Соответствующий лот на сайте ЗАО «Белреализация».

Торгово-развлекательный центр уже пробовали продать в 2023 году. Тогда за ТРЦ хотели получить $74 млн. Сейчас цена подросла до $74 млн 400 тысяч.

Площадь объекта — почти 84 тысячи квадратных метров.

«Заполняемость ТРЦ Arena City составляет 98%», — говорится в описании лота.

Торги запланированы на 18 марта.

ТРЦ Arena City в 2013 году построила компания «Трайпл», основанная Юрием Чижом.

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