Торговый центр Arena City в Минске выставили на аукцион

Торговый центр Arena City в Минске выставили на аукцион3
- 11.02.2025, 19:21
- 1,236
Ранее ТЦ отобрали у компании Чижа.
ТРЦ Arena City выставили на аукцион. Соответствующий лот на сайте ЗАО «Белреализация».
Торгово-развлекательный центр уже пробовали продать в 2023 году. Тогда за ТРЦ хотели получить $74 млн. Сейчас цена подросла до $74 млн 400 тысяч.
Площадь объекта — почти 84 тысячи квадратных метров.
«Заполняемость ТРЦ Arena City составляет 98%», — говорится в описании лота.
Торги запланированы на 18 марта.
ТРЦ Arena City в 2013 году построила компания «Трайпл», основанная Юрием Чижом.