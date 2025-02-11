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ЖКХ показало необычный дом в Минске, где можно легко заглянуть в окна соседям

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  • 11.02.2025, 19:42
  • 1,110
ЖКХ показало необычный дом в Минске, где можно легко заглянуть в окна соседям

Видео.

В TikTok-аккаунте ЖКХ рассказали о доме на Бельского, 17, в Минске. С улицы он выглядит обычно, но со двора видны длинные открытые коридоры, по которым можно пройти вдоль всего дома, пишет CityDog.

Как говорят в TikTok-аккаунте ЖКХ, дом был построен почти 50 лет назад по экспериментальному проекту. В нем три подъезда, но попасть в свою квартиру можно через любой из них. Внутри — обычные лифты и лестницы. Все квартиры в доме однокомнатные и двухкомнатные, а на коридоры выходят только кухонные окна.

К слову, такой проект в Минске реализовали всего дважды, и, как говорят в видео, некоторые люди даже отказывались от квартир из-за необычной планировки.

В комментариях под видео один пользователь написал, что «мы его на районе телевизором зовем».

«Купить в этом доме квартиру легко, продать трудно», — поделился vitallіca787, отмечая, что цены здесь ниже, чем в среднем по Минску.

«Такой уникальный, что квартиры в этом доме покупать не хотят», — добавил комментатор.

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