Глава Пентагона: Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну в Украине 1 11.02.2025, 20:06

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Пит Гегсет

Пит Гегсет обещает достичь мира через силу.

Президент США Дональд Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну России против Украины. Соединенные Штаты с умом наблюдают, составляют план и определяют приоритеты.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

По его словам, Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну в Украине.

«Говорят, что Америка что-то бросила или бросает. Нет, Америка с умом наблюдает, составляет план и определяет приоритеты. Мы достигаем мира через силу», - отметил глава Пентагона.

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