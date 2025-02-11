Глава Пентагона: Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну в Украине

Глава Пентагона: Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну в Украине1
- 11.02.2025, 20:06
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Пит Гегсет обещает достичь мира через силу.
Президент США Дональд Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну России против Украины. Соединенные Штаты с умом наблюдают, составляют план и определяют приоритеты.
Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
По его словам, Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну в Украине.
«Говорят, что Америка что-то бросила или бросает. Нет, Америка с умом наблюдает, составляет план и определяет приоритеты. Мы достигаем мира через силу», - отметил глава Пентагона.