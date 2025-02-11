В Беларуси идет проверка боеготовности вооруженных сил

В Беларуси идет проверка боеготовности вооруженных сил2
- 11.02.2025, 20:15
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В войска отправляют технику предприятий.
В Вооруженных силах продолжается проверка боевой готовности. Сейчас в армию прибывают не только призванные повестками военнообязанные, но и гражданская техника. Об этом сообщили в Минобороны.
«Начат прием автомобильной техники, поступающей из предприятий народного хозяйства. Военнослужащие проводят детальный технический осмотр и распределяют технику в подразделения по предназначению», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на время сборов за призванными сохраняется место работы и средний заработок. Кроме того, всем военнообязанным безналично выплачивается денежное довольствие. Его размер не сообщается.
Минобороны Беларуси утром 3 февраля сообщило о начале проверки боеготовности. В связи с этим военкоматы «выполняют задачи по призыву и поставке военнообязанных и транспортных средств в комплектуемые воинские части».