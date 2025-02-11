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Трамп отправит министра финансов в Украину

  • 11.02.2025, 20:48
  • 1,020
Трамп отправит министра финансов в Украину
Скотт Бессент

Скотт Бессент приедет в Киев на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп решил отправить главу Минфина Скотта Бессента в Украину для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Эта война должна и скоро закончится — слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, а результатов мало. Когда Америка сильна, в мире царит мир», - написал Трамп., — написал он.

Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщил, что Бессент отправится в Киев на этой неделе.

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