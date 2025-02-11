Трамп отправит министра финансов в Украину
- 11.02.2025, 20:48
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Скотт Бессент приедет в Киев на этой неделе.
Президент США Дональд Трамп решил отправить главу Минфина Скотта Бессента в Украину для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Эта война должна и скоро закончится — слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, а результатов мало. Когда Америка сильна, в мире царит мир», - написал Трамп., — написал он.
Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщил, что Бессент отправится в Киев на этой неделе.