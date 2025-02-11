Во время матча Соболенко на турнире в Дохе на корт выбежал кот 3 11.02.2025, 20:56

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Фотофакт.

Необычный инцидент произошел по ходу матча трехкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга белоруски Ариной Соболенко c российской теннисисткой Екатериной Александровой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Во втором сете при счете 2:2 (30:40) на подаче россиянки на корте появился кот. Пауза в матче из-за необычного гостя составила меньше минуты, кот сам покинул корт.

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