закрыть
11 февраля 2025, вторник, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во время матча Соболенко на турнире в Дохе на корт выбежал кот

3
  • 11.02.2025, 20:56
  • 1,698
Во время матча Соболенко на турнире в Дохе на корт выбежал кот

Фотофакт.

Необычный инцидент произошел по ходу матча трехкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга белоруски Ариной Соболенко c российской теннисисткой Екатериной Александровой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Во втором сете при счете 2:2 (30:40) на подаче россиянки на корте появился кот. Пауза в матче из-за необычного гостя составила меньше минуты, кот сам покинул корт.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин