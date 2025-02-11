Как сильно подорожают импортные авто в Беларуси

Как сильно подорожают импортные авто в Беларуси1
- 11.02.2025, 21:13
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Введены новые ставки утильсбора.
Министерство промышленности Беларуси прокомментировало введение новых ставок утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые в страну.
Новые поправки недавно вступили в силу.
Сделано это было для того, чтобы уравнять размеры сборов с теми, которые уже действуют с 1 января 2025 года в России.
В ведомстве отметили, что повышение стоимости импортных машин для белорусов будет минимальным.
«В отношении ввозимых физлицами легковых автомобилей старше трех лет ставка утилизационного сбора выросла незначительно: с 816,7 до Br1089, что в сравнении с общей стоимостью авто не будет для граждан финансово обременительно», – заявили в Минпроме.
В ведомстве подчеркнули, что повышение затронет только те транспортные средства, которые производятся в третьих странах и продаются в Беларуси через официальные дилерские сети иностранных производителей.
По мнению министерства, такие меры будут способствовать «защите интересов отечественных производителей транспортных средств» и самих граждан Беларуси.