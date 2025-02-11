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Как сильно подорожают импортные авто в Беларуси

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  • 11.02.2025, 21:13
  • 1,608
Как сильно подорожают импортные авто в Беларуси

Введены новые ставки утильсбора.

Министерство промышленности Беларуси прокомментировало введение новых ставок утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые в страну.

Новые поправки недавно вступили в силу.

Сделано это было для того, чтобы уравнять размеры сборов с теми, которые уже действуют с 1 января 2025 года в России.

В ведомстве отметили, что повышение стоимости импортных машин для белорусов будет минимальным.

«В отношении ввозимых физлицами легковых автомобилей старше трех лет ставка утилизационного сбора выросла незначительно: с 816,7 до Br1089, что в сравнении с общей стоимостью авто не будет для граждан финансово обременительно», – заявили в Минпроме.

В ведомстве подчеркнули, что повышение затронет только те транспортные средства, которые производятся в третьих странах и продаются в Беларуси через официальные дилерские сети иностранных производителей.

По мнению министерства, такие меры будут способствовать «защите интересов отечественных производителей транспортных средств» и самих граждан Беларуси.

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