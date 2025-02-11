Зеленский: Оценить действия Байдена в отношении Украины можно будет только со временем 4 11.02.2025, 21:21

Владимир Зеленский

Он ответил на вопрос, войдет ли экс-президент США в историю как лидер, который помог спасти Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что оценить деятельность администрации Джо Байдена по поддержке Украины можно будет только со временем. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

На вопрос журналиста, войдет ли Байден в историю как лидер, который помог спасти Украину, или как тот, кто слишком медленно реагировал на угрозу со стороны российского диктатора Владимира Путина, Зеленский рассмеялся и отметил, что сейчас «очень трудно» дать ответ.

Он раскритиковал первоначальное нежелание Вашингтона предоставлять Украине оружие, отметив, что «это недоверие придало уверенности России». В то же время Зеленский подчеркнул, что Киев благодарен за всю помощь, которая поступила впоследствии.

«История показывает, что есть много вещей, которых вы просто не знаете, что происходило за кулисами, какие были переговоры… трудно все это охарактеризовать сегодня, потому что мы не знаем всего. Позже мы будем знать, мы будем знать все», — считает президент Украины.

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