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Сегодня пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов

  • 11.02.2025, 21:23
Сегодня пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов

В рамках игрового дня состоятся четыре встречи.

Сегодня, 11 февраля, пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся четыре встречи.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 11 февраля:

20:45 по Минску. «Брест» — «ПСЖ»;

23:00 по Минску. «Ювентус» — ПСВ;

23:00 по Минску. «Манчестер Сити» — «Реал»;

23:00 по Минску. «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд.

Команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.

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