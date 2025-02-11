Правительство РФ начало готовиться к кризису в экономике 11.02.2025, 21:27

1,408

Путин осознает «реально большие проблемы».

Российские власти перезапустили работу спецкомиссии по устойчивости экономики, которая была создана в 2020 году — во время пандемии и экономического кризиса. Комиссия, которая должна выявлять проблемные отрасли и разрабатывать для них меры помощи, снова начала работать в декабре, сообщил во вторник вице-премьер РФ Александр Новак, передает The Moscow Times.

По его словам, в зоне внимания комиссии находятся девять отраслей экономики и больше 2 тысяч предприятий, по которым ведется «постоянный мониторинг показателей». Среди рисков на данный момент — «снижение инвестиционной активности <…>, снижение рентабельности предприятий и финансовых показателей, увеличение процентных расходов со стороны предприятий относительно собственных источников», перечислил Новак.

Скорая помощь уже потребовалась угольным компаниям, которые столкнулись с резким падением экспорта, получили более 80 млрд рублей сальдированного убытка, начали закрывать шахты и оказались под угрозой массовых банкротств. На очереди — план поддержки металлургических заводов, которые также потеряли экспортные рынки из-за санкций и начали сокращать производство.

«Сытые времена прошли», — сетовал в конце января замдиректора департамента металлургии Минпромторга Андрей Савельев. Вслед за металлургами помощь потребуется лесной отрасли, которая вместе с угольщиками попала под европейское эмбарго, а найти новых покупателей в Азии не смогла, из-за чего экспорт леса обрушился на треть. В плане заседания комиссии — агромпромышленный комплекс, по которому ударили засуха и неурожай: сборы пшеницы в прошлом году упали на 16%, картофеля — на 10%, а других культур, включая кукурузу, ячмень и сахарную свеклу, — почти на 20%.

Хотя публично Кремль продолжает повторять мантру о победе над санкциями, в реальности диктатор Владимир Путин обеспокоен ситуацией в экономике, рассказывали в январе близкие к Кремлю источники Reuters. По словам одного из них, Путин осознает «реально большие проблемы»: триллионные оборонные расходы разогнали инфляцию, а попытка сдержать ее резким повышением ставок привела к тому, что бизнес — от малого до крупного — испытывает трудности с обслуживанием долгов. По оценкам ЦМАКП, в зоне риска оказалось каждое пятое промышленное предприятие в стране, что сулит экономике «скачок корпоративных банкротств».

«Относительно благополучный период для российской экономики, который базировался на ранее накопленных ресурсах, закончился», — отмечает Олег Вьюгин, в прошлом зампред ЦБ РФ. В концу 2024 года каждая четвертая компания сталкивалась с недостатком оборотных средств и невозможностью получить кредит, показал опрос РСПП. Почти столько же — 22% — жаловались на высокую инфляцию, а еще 20% — на падение курса рубля.

В прошлом году, по данным Росстата, российский ВВП прибавил 4,1% после такого же роста годом ранее. Но уже очевидно, что 2025 год станет для экономики «годом затягивания поясов», считает Софья Донец, экономист «Т-инвестиций». По прогнозу Международного валютного фонда, экономический рост замедлится почти втрое — до 1,5%. В отдельные кварталы экономика и вовсе может уйти в минус, не исключает Донец.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com