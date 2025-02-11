Белоруска обнаружила металлический «подарок» в любимой колбасе 11.02.2025, 21:41

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Видеофакт.

Пользователь с ником Veronika_krukovskaya показала в TikTok, что в кусочке колбасы от Брестского мясокомбината нашла металлический сюрприз. Белорусы в комментариях считают, что это произошло из-за плохого контроля качества на предприятии, пишет CityDog.io.

Автор видео на днях купила свою любимую колбасу «От бабушки» и случайно обнаружила в маленьком кусочке «металлическую штуку». Девушка отмечает, что товар продается в собственной упаковке от производителя, поэтому к магазину у нее нет претензий.

В видео белоруска говорит, что ее ребенок очень любит эту колбасу, поэтому она рада, что именно она решила доесть последний кусочек с сюрпризом. Кроме того, девушка поделилась, что «продукция Брестского мясокомбината для нас самая лучшая и вкусная, и покупаем мы только их продукцию».

В комментариях под видео некоторые в шутку написали, что это такой «подарок от БМК», и советовали готовить свою колбасу, где «не будет ни химии, ни сюрпризов».

Кто-то был обеспокоен, что из-за такой колбасы можно запросто сломать зуб. А одна комментатор написала, что именно это с ней и произошло: «Читаю комментаторов и желаю от всего сердца им сейчас, как и я, ходить без металлокерамической пломбы из-за подробного вкрапления».

Еще один пользователь понадеялся в комментариях, что скоро на мясокомбинате «порешают за контроль качества, потому что мы тоже только их всей семьей кушаем».

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