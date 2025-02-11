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Украинские нацгвардейцы показали воздушный бой с российским беспилотником

  • 11.02.2025, 21:47
Украинские нацгвардейцы показали воздушный бой с российским беспилотником

Видео.

В Национальной гвардии Украины показали уничтожение российского дрона во время воздушного боя. Пилот батальона «Гроза» бригады «Буревій» пошел на таран и одолел противника, когда вражеский беспилотник атаковал позиции украинских защитников.

Об этом сообщает Facebook Первой Президентской бригады Нацгвардии «Буревій».

«На этом видео видно, как пилот батальона «Гроза» бригады «Буревій» после попытки сбросить сетку на дрон противника, пошел на таран и одолел врага в воздушном бою», - говорится в сообщении под видео.

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