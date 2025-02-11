Соболенко вылетела во втором круге турнира в Дохе 11.02.2025, 21:59

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка вела в счете, но проиграла.

Первая ракетка мира Арина Соболенко уступила в своем первом же матче турнира категории WTA-1000, который на этой неделе принимает Доха. В трехсетовом поединке белоруска не совладала с россиянкой Екатериной Александровой — 6:3, 3:6, 6:7.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.

Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

Как сообщал Charter97.org, во время матча Соболенко на корт выбежал кот.

Напомним, в Дохе выступала и белоруска Виктория Азаренко, которая вылетела уже в первом круге. Соболенко в 2025-м побеждала на турнире в Брисбене и была финалисткой Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

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