Соболенко вылетела во втором круге турнира в Дохе
- 11.02.2025, 21:59
Белорусская теннисистка вела в счете, но проиграла.
Первая ракетка мира Арина Соболенко уступила в своем первом же матче турнира категории WTA-1000, который на этой неделе принимает Доха. В трехсетовом поединке белоруска не совладала с россиянкой Екатериной Александровой — 6:3, 3:6, 6:7.
Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.
Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
Как сообщал Charter97.org, во время матча Соболенко на корт выбежал кот.
Напомним, в Дохе выступала и белоруска Виктория Азаренко, которая вылетела уже в первом круге. Соболенко в 2025-м побеждала на турнире в Брисбене и была финалисткой Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.