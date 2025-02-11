В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69

В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-693
- 11.02.2025, 22:21
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Фотофакт.
В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую крылатую ракету класса «воздух-земля» Х-69.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как отметили в ГСЧС, большой подозрительный объект заметили в поле местные жители и сразу сообщили об этом в Службу спасения «101».
Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса «воздух-земля» Х-69.
Саперы успешно обезвредили ракету, после чего передали ее специалистам для дальнейшего изучения.
«Будьте бдительны! В случае обнаружения неизвестных или потенциально опасных предметов не приближайтесь к ним, не трогайте, а сразу звоните «101». Ваша осмотрительность может сохранить жизнь!», - отметили в ГСЧС.