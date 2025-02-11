закрыть
11 февраля 2025, вторник, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69

3
  • 11.02.2025, 22:21
  • 2,416
В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69

Фотофакт.

В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую крылатую ракету класса «воздух-земля» Х-69.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, большой подозрительный объект заметили в поле местные жители и сразу сообщили об этом в Службу спасения «101».

Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса «воздух-земля» Х-69.

Саперы успешно обезвредили ракету, после чего передали ее специалистам для дальнейшего изучения.

«Будьте бдительны! В случае обнаружения неизвестных или потенциально опасных предметов не приближайтесь к ним, не трогайте, а сразу звоните «101». Ваша осмотрительность может сохранить жизнь!», - отметили в ГСЧС.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин