В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69 3 11.02.2025, 22:21

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Фотофакт.

В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую крылатую ракету класса «воздух-земля» Х-69.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, большой подозрительный объект заметили в поле местные жители и сразу сообщили об этом в Службу спасения «101».

Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса «воздух-земля» Х-69.

Саперы успешно обезвредили ракету, после чего передали ее специалистам для дальнейшего изучения.

«Будьте бдительны! В случае обнаружения неизвестных или потенциально опасных предметов не приближайтесь к ним, не трогайте, а сразу звоните «101». Ваша осмотрительность может сохранить жизнь!», - отметили в ГСЧС.

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