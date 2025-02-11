Минчанин расстроился из-за режима работы бара и ногой вынес стеклянную дверь

Минчанин расстроился из-за режима работы бара и ногой вынес стеклянную дверь1
- 11.02.2025, 22:30
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Момент попал на видео.
Минчанин ногой разбил дверь в баре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию поступило сообщение от работников бара о том, что неизвестный разбил стеклянную дверь. Сотрудники милиции задержали на месте 40-летнего минчанина.
Задержанный пояснил, что отдыхал в баре с другом, когда же объявили о его закрытии, то расстроился и ударил ногой по двери, в результате чего она разбилась. Ущерб составил порядка 300 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство.