В Минске продали квартиру за $425 000 11.02.2025, 22:49

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Она находится в «доме Чижа».

Стало известно, где находится самая дорогая квартира, проданная в январе 2025-го в Минске. Она обошлась покупателю в $425 тыс., пишет Realt. Рассказываем подробности.

Это квартира четырехкомнатная. Ее площадь – 128 м2. То есть получается, что 1 м2 стоил $3,31 тыс. Ее особенность – потолки высотой 3 м.

Но не только это повлияло на цену. Прежде всего – месторасположение. Находится самая дорогая квартира января в доме у Троицкого предместья.

Этот комплекс был построен в 2011 году компанией «Трайпл» Юрия Чижа на набережной Свислочи. Точный адрес: ул. Сторожевская, 6.

В свое время появление этого дома вызвало немало споров. Многие считали, что высотное здание нарушает архитектурное восприятие предместья. В народе его прозвали «дом Чижа».

Интересно, что квартиры на Сторожевской, 6, довольно часто попадают в список самых дорогих. Например, в ноябре 2024-го там были проданы апартаменты за $440 тыс. (или $3,081 тыс. за «квадрат»). «Трешка» площадью 143 м2 расположена на четвертом этаже.

Но это далеко не рекорд.

В августе 2023-го в доме у Троицкого приобрели квартиру за $580 тыс. Апартаменты с панорамным видом на город и реку находятся на 12-м этаже. Общая площадь – 274 м2, но жилая – только 211 м2.

Помимо четырех комнат, там есть три санузла и две гардеробные. Мебель и предметы интерьера – итальянского бренда Roberto Cavalli.

Интересно, что цена «квадрата» по итогам сделки составила лишь $2,117 тыс.

Кстати, позже в доме у Троицкого в продаже появилась четырехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом за $1,8 млн.

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