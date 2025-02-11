Помощь НАТО Украине превысила 50 млрд евро в 2024 году 11.02.2025, 23:02

Партнеры Украины превысили свое обязательство на 10 млрд евро.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 11 февраля, подтвердил, что члены альянса предоставили Украине более 50 миллиардов евро помощи в области безопасности в 2024 году. Об этом сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря Североатлантического альянса Элисон Харт, передает DW.

Она добавила, что партнеры Украины по НАТО превысили свое обязательство, взятое на саммите альянса в Вашингтоне в июле. Тогда они пообещали предоставить Украине военную помощь на сумму не менее 40 миллиардов евро в 2024 году. По данным генсека НАТО, более половины окончательной суммы поступило от европейских союзников и Канады. При этом США оставались лидером по предоставлению помощи среди отдельных стран.

Доклад о выделенной Украине помощи в сфере безопасности был предоставлен странам-членам НАТО в преддверии встречи министров обороны альянса, которая состоится в четверг, 13 февраля.

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