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Помощь НАТО Украине превысила 50 млрд евро в 2024 году

  • 11.02.2025, 23:02
Помощь НАТО Украине превысила 50 млрд евро в 2024 году

Партнеры Украины превысили свое обязательство на 10 млрд евро.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 11 февраля, подтвердил, что члены альянса предоставили Украине более 50 миллиардов евро помощи в области безопасности в 2024 году. Об этом сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря Североатлантического альянса Элисон Харт, передает DW.

Она добавила, что партнеры Украины по НАТО превысили свое обязательство, взятое на саммите альянса в Вашингтоне в июле. Тогда они пообещали предоставить Украине военную помощь на сумму не менее 40 миллиардов евро в 2024 году. По данным генсека НАТО, более половины окончательной суммы поступило от европейских союзников и Канады. При этом США оставались лидером по предоставлению помощи среди отдельных стран.

Доклад о выделенной Украине помощи в сфере безопасности был предоставлен странам-членам НАТО в преддверии встречи министров обороны альянса, которая состоится в четверг, 13 февраля.

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