Кокер-спаниель из Японии установил новый рекорд Гиннеса среди собак-скейтбордистов 11.02.2025, 23:06

Обошел бульдога Отто.

Кокер-спаниель из Японии по кличке Кода Асано установил новый мировой рекорд среди собак-скейтбордистов, сообщает сайт Книги рекордов Гиннеса.

На скейте новый рекордсмен преодолел туннель, образованный 40 людьми, стоящими с широко расставленными ногами. Таким образом, Кода побил рекорд еще одного японского пса Дай Чуна, который в сентябре 2017 года проехал через строй из 33 человек.

Первым же собакой-скейтбордистом в Книге рекордов Гиннеса был бульдог Отто. Он в 2015 году прокатился на «доске» вдоль шеренги из 30 человек.

Владелица кокер-спаниеля, вошедшего в Книгу рекордов Гиннеса, Сатоми Асано руководит школой для собак, она подтолкнула своего питомца к увлечению скейтбордингом, чтобы поддерживать его активность. Известно, что в августе 2024 года Кода принял участие в соревновании по серфингу среди собак, которое прошло в районе Сан-Франциско.

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