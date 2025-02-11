В Палате представителей США зарегистрировали законопроект о ленд-лизе для Украины 11.02.2025, 23:15

Документ инициировал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

В Палате представителей США зарегистрировали законопроект, который предоставляет расширенные полномочия президенту для обеспечения Украины помощью в форме ленд-лиза. Документ под номером H.R.1158 инициировал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

«Военный преступник [Владимир] Путин понимает только язык силы. Мы должны дать президенту [Дональду] Трампу полномочия массово и быстро обеспечить Украину оружием победы в войне, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Мир через силу», — написал он во вторник, 11 февраля, в Х.

Пока не уточняется, какую именно поддержку для Украины предусматривает инициатива Уилсона. Текст законопроекта еще не опубликован на сайте Палаты представителей.

На странице законопроекта отмечается, что документ должен «обеспечить президента (США — ред.) расширенными полномочиями заключать соглашения с правительством Украины о предоставлении этому правительству в аренду оборонного оборудования для защиты гражданского населения в Украине от российского военного вторжения и для других целей».

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