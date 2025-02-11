В Осиповичах милиция стреляла по машине 11.02.2025, 23:28

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Сотрудники Госавтоинспекции в городе Осиповичи Могилевской области применили оружие.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ГАИ поступила информация о необходимости задержания автомобиля Seat, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник.

Инспекторы ДПС обнаружили машину и подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал его и попытался уехать.

Чтобы его остановить, милиционеры открыли огонь по колесам.

«Нарушитель умышленно вилял по проезжей части, создавая реальную угрозу иным участникам дорожного движения», – пояснили в МВД.

После прицельных выстрелов мужчину задержали.

За рулем автомобиля находился 56-летний минчанин. На него составили административные протоколы. Мужчину отправили в ИВС.

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