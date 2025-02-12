Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria 6×6 12.02.2025, 4:42

Большинство из них — новые.

Латвия планирует передать Украине 42 бронетранспортера Patria 6×6 в 2024 году, большинство из них — новые.

Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает LSM.lv со ссылкой на Минобороны Латвии.

Бронетехника произведена компанией SIA Defence Partnership Latvia.

«Мы продолжаем поддерживать Украину. Если смотреть на предыдущие годы, мы имели возможность оказать поддержку из наших резервов. Но в этом году мы уже видим, что нам нужно инвестировать в финансирование и, по сути, также закупать оружие, которое мы также предоставляем Украине», — отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В прошлом году Латвия предоставила Украине военную помощь на около 100 миллионов евро, что превышает 0,25% ВВП страны. Аналогичный объем поддержки запланирован и на этот, и на следующий год.

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