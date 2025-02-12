РФ ударила баллистикой по Киеву 1 12.02.2025, 8:10

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иллюстративное фото

Есть попадания обломков, пожары, погибший и пострадавшие.

Утром, 12 февраля, российские оккупанты атаковали Киев баллистикой. В результате атаки есть фиксация попаданий обломков и пожара в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

«В результате вражеской атаки зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах», - сообщил он в 04:45.

Ткаченко добавил, что информация о пострадавших устанавливается, на место направляются службы.

«Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до отбоя», - призвал начальник КГВА.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь сообщил, что есть вызов экстренных служб в Соломенский, Святошинский, Голосеевской и Подольский районы города.

В то же время Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском и Святошинском районе возгорание на крышах жилых домов.

На атаку также отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

«Россия осуществила ракетный удар по Киеву и Киевской области, ПВО работала по баллистике. Вот так Путин хочет завершения войны», - написал он.

Обновлено в 05:02

«Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском - пылает на территории промзоны. Предварительно - повреждены здания рядом. Все службы направляются на места», - проинформировал Кличко.

В то же время начальник КГГА сообщил, что зафиксировали пожар в нежилом помещении в Соломенском районе Киева.

Обновлено в 05:03

«В Святошинском районе возгорание на крыше девятиэтажки. К медикам пока никто не обращался», - написал мэр Киева в своем Telegram-канале.

Обновлено о 05:22

За попередніми даними, у Подільському районі Києва один загиблий, повідомив Кличко. Також він додав, що у Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств.

Обновлено в 05:37

«В Подольском районе также один пострадавший. Его госпитализировали медики. До этого в Подольском районе обнаружили тело погибшего», - написал мэр Киева.

В то же время в ГСЧС сообщили, что в результате обстрела РФ в Киеве зафиксировано падение обломков, разрушения в разных районах города и есть погибший. В частности:

Оболонский район - пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж. Погиб 1 человек;

Голосеевский район - масштабный пожар складского здания на площади 600 квадратных метров;

Святошинский район - падение обломков, обошлось без пострадавших;

Соломенский район - пожар на крыше многоквартирного дома.

«На всех локациях работают спасатели. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела», - добавили в ГСЧС.

Обновлено в 05:44

Кличко уточнил, что погибший и пострадавший, которого госпитализировали - из Оболонского района.

Обновлено в 05:50

«В Оболонском районе еще одна пострадавшая - 9-летняя девочка. Ее тоже госпитализировали медики», - сообщает Виталий Кличко.

Обновлено в 06:04

Кличко сообщил, что в результате обстрела РФ, количество пострадавших в Киеве возросло до трех. Двух из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

«В Оболонском районе один погибший», - добавил он.

Напомним, что примерно с 04:30 в Киеве прогремела серия взрывов. Военные предупреждали, что существует угроза применения баллистического вооружения.

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