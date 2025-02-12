Диверсанты повредили военные корабли в Германии

Диверсанты повредили военные корабли в Германии1
- 12.02.2025, 8:20
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Это не первое проникновение на военные объекты страны.
В Германии фиксируют диверсии против военных кораблей, проникновения на морские базы и попытки приближения к действующим военнослужащим.
Как передает ntv, командующий Военно-морских сил страны Ян Кристиан Каак сообщил о саботаже, в результате которого пострадало более чем одно военное судно. Бундесверу известно о случаях вторжения на военно-морские базы с суши и моря, а также о попытках приблизиться к солдатам, которые возвращались домой:
«Наша оценка: нас испытывают. Пытаются расшатать наше общество, как на национальном уровне, так и внутри Альянса. И, возможно, создают почву для дальнейших активных военных действий».
Командующего попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что одна из диверсий касается корвета «Эмден», который еще не успели передать Военно-морским силам. Во время инспекции в январе обнаружилось, что в силовую установку корабля сбросили несколько килограммов металлической стружки. Каак не подтвердил этот инцидент.
«Растущая угроза со стороны России в начале 2025 года является более актуальной, чем два года назад. Эксперты и разведывательные службы сходятся во мнении, что Россия будет в состоянии искать конфликта с НАТО с 2029 года», - добавил он.