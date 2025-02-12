NYT: Трамп тайно уполномочил друга на контакты с Москвой по поводу Украины 12.02.2025, 8:29

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Ведутся параллельные переговоры.

Лидер США Дональд Трамп, предположительно, поручил своему другу Стиву Уиткоффу вести параллельные переговоры с Москвой по поводу прекращения войны.

Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники в Вашингтоне.

Уиткофф — нью-йоркский миллиардер и близкий друг Трампа еще с 80-х годов. 11 февраля на своем бизнес-джете бизнесмен неожиданно прилетел в Москву.

Как выяснилось позже, целью визита стало освобождение из российской тюрьмы американского учителя Марка Фогеля в рамках обмена.

Белый дом, комментируя эту историю, упомянул и войну РФ против Украины, отметив, что сделан еще один шаг на пути к прекращению этой агрессии.

Ситуация странная, учитывая, что Уиткофф занимает пост спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку.

За украинское направление в Белом доме отвечает Кит Келлог, однако в этой истории он оказался не у дел.

«Роль Уиткоффа явно выходит за рамки обычной миссии по освобождению гражданина США, заявили несколько информированных источников на условиях анонимности. Трамп иногда практикует назначение нескольких человек для параллельного решения одной задачи… Несколько недель назад глава США тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою зону ответственности за пределы Ближнего Востока, наладив каналы связи с россиянами», — пишет NYT.

Источники уточнили, что Трамп очень сильно доверяет Уиткоффу «на личном уровне» и считает, что тот обладает достаточно хорошими навыками переговорщика для достижения мирного соглашения с Кремлем. Каковы полномочия спецпосланника в этом вопросе, до сих пор остается загадкой.

«Уиткофф провел переговоры с близкими соратниками (диктатора РФ) Путина перед своим визитом в Москву… Он также обсуждал тему Украины со своими контактами в Саудовской Аравии и Катаре, которые стремятся сыграть роль посредников в прекращении этой войны», — говорится в статье.

В последнее время Трамп сделал несколько громких заявлений по поводу Украины. Он сообщил, что у него уже есть план по прекращению войны, развязанной Москвой.

Подробности держатся в секрете. Однако идут очень интенсивные консультации между Киевом, Вашингтоном и Москвой по поводу мирных соглашений. Украина готова к сделке, но только при одном условии — получении надежных гарантий безопасности, которые обезопасят ее от повторной российской агрессии. Обсуждаются несколько вариантов, какими они могут быть.

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