ВСУ нанесли мощный контрудар по россиянам под Покровском 12.02.2025, 8:36

На некоторых участках враг просто бежал.

Украинские войска продолжают успешное контрудары на Покровском направлении, вынуждая российские подразделения отступать с позиций, пишет «Диалог.UA».

В районе Песчаного и Звирового враг потерпел значительные поражения, а в некоторых местах попросту бежал.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной» в своем Telegram-канале.

Наиболее успешные действия ВСУ были зафиксированы в районе Песчаного, где украинские войска продвинулись на 700 метров вглубь западной части села.

Сейчас там продолжаются ожесточенные бои, но большая часть населенного пункта уже под контролем Украины.

В то же время российские войска пытались продвинуться в районе Удачного, однако их продвижение составило всего 200 метров, после чего оккупанты попали под удары украинских дронов FPV и минометов. Враг понес значительные потери.

На участке северо-восточнее Котлино российские военные были разбиты украинским штурмом. Некоторые просто бежали, оставляя позиции, а часть сил попыталась окопаться в промзоне и в лесопосадках, но ВСУ планомерно выбивают их оттуда.

В районе Звирового российские силы также потерпели поражение, часть оккупантов была ликвидирована, а те, кто уцелел, поспешно отступили.

Помимо этого, ВСУ проводят успешные локальные атаки в районах Даченского и Лисовки, где в ходе рейдов было взято в плен несколько российских солдат. Военнослужащий ВСУ отмечает, что комбинированные удары на различных участках фронта заставляют врага отступать.

Украинская армия активно использует тактическую внезапность, что успешно ломает планы оккупантов.

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