ВСУ нанесли мощный контрудар по россиянам под Покровском
- 12.02.2025, 8:36
На некоторых участках враг просто бежал.
Украинские войска продолжают успешное контрудары на Покровском направлении, вынуждая российские подразделения отступать с позиций, пишет «Диалог.UA».
В районе Песчаного и Звирового враг потерпел значительные поражения, а в некоторых местах попросту бежал.
Об этом рассказал военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной» в своем Telegram-канале.
Наиболее успешные действия ВСУ были зафиксированы в районе Песчаного, где украинские войска продвинулись на 700 метров вглубь западной части села.
Сейчас там продолжаются ожесточенные бои, но большая часть населенного пункта уже под контролем Украины.
В то же время российские войска пытались продвинуться в районе Удачного, однако их продвижение составило всего 200 метров, после чего оккупанты попали под удары украинских дронов FPV и минометов. Враг понес значительные потери.
На участке северо-восточнее Котлино российские военные были разбиты украинским штурмом. Некоторые просто бежали, оставляя позиции, а часть сил попыталась окопаться в промзоне и в лесопосадках, но ВСУ планомерно выбивают их оттуда.
В районе Звирового российские силы также потерпели поражение, часть оккупантов была ликвидирована, а те, кто уцелел, поспешно отступили.
Помимо этого, ВСУ проводят успешные локальные атаки в районах Даченского и Лисовки, где в ходе рейдов было взято в плен несколько российских солдат. Военнослужащий ВСУ отмечает, что комбинированные удары на различных участках фронта заставляют врага отступать.
Украинская армия активно использует тактическую внезапность, что успешно ломает планы оккупантов.