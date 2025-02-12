«Рабочий день до 18:00, а дальше не их дело» 9 12.02.2025, 8:45

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Белоруска устроилась в IT-компанию и получила запрет на подработки.

Диана работает дизайнером и недавно устроилась в IT-компанию. Девушка говорит, что параллельно выполняла запросы и от других заказчиков, а потом выяснилось, что это проблема, пишет «Онлайнер» .

«Люди в компании даже открывают ИП, а я могу работать только на одной работе?» — задается вопросом Диана.

«Правила придумывают на ходу»

По словам Дианы, когда она устраивалась на работу, ее не предупреждали о каких-то ограничениях.

— Обсуждали базовые условия, начало и конец рабочего дня и, конечно, объем задач и KPI. Тему параллельной работы на собеседованиях не поднимали, были вопросы в стиле «Чем занимаетесь после загруженного дня?», но разговор был скорее про хобби. У меня не было чувства, что это расспросы про вторую работу — скорее в целом про жизнь.

Мне и так кажется очевидным, что люди имеют право на подработку и не надо полагаться на единственный источник дохода. В контракте, который я подписывала, насколько я помню, тоже не было каких-то запретов на этот счет: рабочий день до 18.00, а дальше мое дело, чем заниматься.

Дизайнер говорит, что периодически брала разные заказы — иногда разовые, а иногда это была, по сути, работа еще на полдня в течение нескольких месяцев. Она утверждает, что это никак не сказывалось на качестве ее основной работы, но проблемы все равно возникли.

— Через какое-то время выяснилось, что руководитель очень ревностно относится к любой работе за пределами компании. Причем даже не важны детали, просто сам факт: нужно работать на одном месте и вкладываться только в него. Насчет подработок мне заявили что-то в стиле «Так это же вторая работа, значит, ты недостаточно стараешься здесь, откуда у тебя силы на что-то еще?». Но это все очень субъективно и выглядит несправедливым. При этом IT-компания небольшая, добиться увеличения зарплаты непросто, золотых гор здесь нет.

Часто можно услышать аргументацию в таком духе: вообще хорошо, что есть работа, а не увольнения, как в других местах. У нас не так много задач для дизайнера, и, как это обычно бывает, дополнительные обязанности просто «приклеивают» к тебе без увеличения зарплаты. Зато если потом берут отдельного человека для этой работы, для него уже находится полноценный оклад.

Девушка утверждает, что пробовала спокойно обсудить ситуацию и говорила, что другая работа никак не мешает ее основной занятости, а возможно, что в этом есть даже плюсы: она развивает свои навыки и набирается опыта.

— Понимания я не встретила. Просила объяснить, откуда эти запреты, но такое чувство, что правила придумывают на ходу. Иногда я делаю заказы вообще как иллюстратор, что не пересекается с моей текущей работой. Так почему и это запрещено?

В итоге мне стали намекать, что могут уволить, потому что работа в двух местах «не соответствует ценностям компании». Не хватало только спича о том, что мы одна семья и надо держаться вместе. Хотя KPI я выполняю, претензий ко мне нет, но если работать в атмосфере подозрительности, то какие-то зацепки везде можно найти, креативную работу вообще сложно оценить.

В компании шутят о программистах, которые чуть ли не одновременно сидят на двух созвонах в разных компаниях. В реальности я такого не встречала, но знаю, что некоторые открывают ИП для каких-то своих задач или чтобы заниматься своим хобби.

Если ты открыл ИП, то вроде как молодец и развиваешься, не сидишь на месте, а если наемный работник, так это почти предательство.

Можно ли работать на нескольких работах?

Да, можно. В законодательстве это не запрещено. Если человек, помимо основного места работы, трудится где-то еще, это называется совместительством.

Ограничения есть только для отдельных работников, объясняет юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина.

Правила для совместителей прописаны в статье 343 Трудового кодекса. Так, совместительство может быть внутренним, когда человек выполняет дополнительную работу в одной компании, или внешним, если это занятость у разных работодателей. Вторая работа может выполняться дистанционно или в офисе. Но важно, чтобы обе работы выполнялись в разное время: например, одна — с 08.00 до 17.00, вторая — с 17.30 до 21.30.

Начальник может запретить вторую работу?

Нет, чтобы работать по совместительству, согласие нанимателя по месту основной работы в большинстве случаев не нужно.

Вместе с тем есть некоторые ограничения. Нельзя работать по совместительству в госорганизациях на двух руководящих должностях. Запрет также действует для лиц младше 18 лет, нельзя быть совместителем на работах с вредными и опасными условиями труда, если по основной работе и работе по совместительству законодательством предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени.

Согласно статье 27 ТК, на некоторые должности в госорганизациях нельзя принимать на работу по совместительству (и не только) близких родственников. Например, родные сестры не могут работать в одной организации заместителем главбуха и кассиром. Но если они работают, например, юристом и начальником отдела закупок, то нарушения не будет, потому что для этих должностей ограничений нет. Это касается госорганизаций, но частные компании тоже могут предусмотреть такой запрет у себя на локальном уровне.

Если хотите проверить, можно ли вам работать по совместительству, ориентируйтесь на статьи 348 и 255 Трудового кодекса. Для госслужащих запрет на совместительство прописан в Законе «О государственной службе».

— Если мы рассматриваем стандартную ситуацию, где работник не является госслужащим и не попадает под другие ограничения, наниматель по основному месту работы никаким образом не вправе препятствовать тому, чтобы сотрудник устраивался куда-то еще.

Еще один момент: в списке документов, которые сотрудник должен принести на второе место работы, нет трудовой книжки. То есть она в любом случае остается у основного нанимателя, а сотрудник может устроиться совместителем даже без трудовой книжки на руках.

— Частая история: люди хотят куда-то устроиться, но думают, что наниматель может не разрешить и не выдать трудовую книжку. На самом деле трудовую книжку должны выдавать по заявлению работника, если она нужна, например, для оформления визы или по другой причине.

Но приносить трудовую книжку на вторую работу сотрудник не обязан, законодательство этого не требует.

Могут ли уволить из-за второй работы?

Нет, если к работе сотрудника нет претензий.

— Если сотрудник справляется со своими обязанностями, не нарушает законодательство и условия контракта, то сама по себе вторая работа не может быть основанием для увольнения, — объясняет Светлана Семенихина.

При этом если сотрудник из-за двойной нагрузки постоянно опаздывает и совершает ошибки, это зафиксировано документально и к работнику применялись меры дисциплинарной ответственности, то трудовой договор может быть расторгнут по инициативе нанимателя (пункт 6 статьи 42 Трудового кодекса). То есть речь не про единичное нарушение, а про несколько — только в таком случае можно говорить о наличии оснований для увольнения.

К работнику можно применить меры дисциплинарной ответственности: замечание, выговор, лишение стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев и даже увольнение. Последнее — это уже крайняя мера, если работник без уважительных причин не исполняет свои трудовые обязанности.

Например, если человек устроился на другую работу и прогуливает основную, его нет более трех часов подряд, тогда можно говорить о прогуле (абзац 2 пункта 7 статьи 42 ТК).

Если сотрудник устроился на другое место и допустил разглашение коммерческой тайны своего основного нанимателя, тогда его можно уволить по пункту 6 статьи 47 ТК.

Резюмируем:

Работник нарушает трудовое законодательство и условия контракта — к нему могут применить санкции.

Можно ли иметь не две, а три работы?

Количество мест работы по совместительству законодательством не ограничено. У сотрудника может быть не одна, а две или три дополнительные работы, но ему надо руководствоваться здравым смыслом и оценивать свои силы.

Кроме того, есть ограничения по продолжительности работы по совместительству.

— Дополнительная работа не может быть больше половины нормальной продолжительности рабочего времени. Проще говоря, если у основного нанимателя человек работает на 1 ставку, то у совместителя можно быть занятым максимум на 0,5 ставки. Среднестатистический работник работает 40 часов неделю, совместитель — не больше 20 часов, но может и меньше.

Надо ли предупреждать о дополнительной работе?

Нет, такой обязанности нет. И многие не спешат делиться этой информацией на основной работе.

— У нас нет прямого законодательного запрета на вторую работу (кроме ограничений, о которых мы говорили выше). Наниматель не может прописать в контракте, что он против или что его должны обязательно предупредить, — говорит юрист. — Но очень часто у многих нанимателей проскальзывает мысль: раз я плачу зарплату, то хочу, чтобы работник прикладывал все усилия только здесь. Понятно, что если он вдруг решит ввести запрет, то это будет нарушением.

Может ли наниматель сам узнать о моей второй работе?

Да, может (иногда даже случайно).

— Например, если второй наниматель решит навести справки на основной работе и уточнить какую-то информацию о сотруднике. Нет стопроцентной вероятности, что второй наниматель будет так делать, часто кандидату просто дают тестовое задание и делают выводы о его компетенциях.

Или, допустим, сотруднику отдела кадров при оформлении нужно будет прописать сотруднику рабочее время с 17.30 до 21.30. Он решит удостовериться, что у основного нанимателя работник заканчивает в 17.00, и позвонит на его основную работу.

Так что теоретически вторая работа может перестать быть секретом, но не обязательно.

А что, если открыть ИП?

В некоторых случаях нельзя работать в найме и быть предпринимателем. Это касается госслужащих (работников исполкомов, прокуратуры, правоохранительных органов), а также работников организаций, в уставных фондах которых 50% и более долей (акций) находится в собственности государства, которые на локальном уровне относятся к государственным должностным лицам.

— Такие сотрудники, как правило, еще при приеме на работу подписывают документы, где обозначен запрет на предпринимательскую деятельность, даже в свободное после работы время.

Это однозначный и прямой запрет. Если сотрудник ослушается, есть отдельное основание для увольнения: нарушение антикоррупционного законодательства.

— На практике распространена ситуация, когда наниматели в частных организациях тоже устанавливают такие запреты. Но это нарушения, они явно превышают свои полномочия, — обращает внимание Светлана Семенихина. — Бывает, что кадровик частной компании на всякий случай дает работникам подписать запрет на предпринимательскую деятельность, хотя по закону таких ограничений нет. Иногда это бывает ненужной перестраховкой со стороны нанимателя, когда он не разобрался во всех нюансах.

Что надо знать ИП, который работает и в найме?

1. До 2023 года ИП, у которых было основное место работы, могли уплачивать страховые взносы в ФСЗН по своему усмотрению. С 1 января 2023 года это правило отменили, и теперь страховые взносы платят в том числе ИП, работающие в найме.

2. Если хочется совмещать работу в найме и на себя, не обязательно открывать ИП. В отдельных случаях можно быть плательщиком налога на профессиональный доход, и это будет выгоднее, чем статус ИП.

Такой вариант можно рассматривать тем, кто работает через интернет. Но следует помнить, что для уплаты НПД нужно заниматься определенными видами деятельности.

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