Появились первые фото последствий атаки баллистикой РФ по Киеву 1 12.02.2025, 8:55

9,498

Спасатели тушат пожары.

Под утро, 12 февраля, российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев. В результате атаки есть повреждения, пожары, пострадавшие и погибший человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Известно, что спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах. В частности:

Оболонский район. Произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один человек погиб и один пострадал;

Святошинский район. Произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован;

Голосеевский район. Произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.

«Всего на местах событий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники», - добавили в ГСЧС.

Отметим, что по информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице Украины в результате атаки один погибший и трое пострадавших.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com