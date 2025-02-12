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Появились первые фото последствий атаки баллистикой РФ по Киеву

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  • 12.02.2025, 8:55
  • 9,498
Появились первые фото последствий атаки баллистикой РФ по Киеву

Спасатели тушат пожары.

Под утро, 12 февраля, российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев. В результате атаки есть повреждения, пожары, пострадавшие и погибший человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Известно, что спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах. В частности:

Оболонский район. Произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один человек погиб и один пострадал;

Святошинский район. Произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован;

Голосеевский район. Произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.

«Всего на местах событий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники», - добавили в ГСЧС.

Отметим, что по информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице Украины в результате атаки один погибший и трое пострадавших.

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