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«У Путина с «Орешником» случился конфуз»

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  • 12.02.2025, 9:11
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«У Путина с «Орешником» случился конфуз»

Главе Кремля пришлось сменить свою ядерную риторику.

Еще недавно диктатор Путин постоянно рассказывал о российском ядерном оружии. Но внезапно он перестал вспоминать за эту тему.

Об этом «24 Каналу» рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Путин не чурался постоянно намекать на ядерное оружие. А его приспешники вообще напрямую угрожали ударить им по Украине. Сейчас этого нет.

Почему Путин не вспоминает о ядерке

Как отметил Шейтельман, в августе началась операция ВСУ в Курской области. И даже в этом случае Россия не применила ядерное оружие. Хотя там даже меняли ядерную доктрину.

«Наши войска зашли в Курскую область, но ядерного удара не было. Они не имеют теперь как угрожать ядеркой. За что они ударят? В обмен на ядерку по Москве? Если украдете Совбез России? Территория России захвачена украинской армией. Но ничего не произошло. В ответ они придумали «Орешник», – сказал Шейтельман.

В конце концов произошел один странный удар этой ракетой. О последствиях этой атаки в России сильно и не сообщали. Затем в ноябре Путин фактически угрожал нанести второй удар этой ракетой. Но со временем все буквально затихло. Он уже не вспоминает и об «Орешнике».

«Командование ВСУ отвергает информацию от Forbes о попытке второго удара «Орешником». Думаю, что увольнение Юрия Борисова с должности директора Роскосмоса связано именно с «Орешником». Роскосмос отвечает за эту ракету. А они не смогли ее запустить. Это еще один конфуз россиян», – отметил Шейтельман.

Напомним, издание Forbes сообщало, что 6 февраля была неудачная попытка России второй раз ударить «Орешником» по Украине. Однако никто официально эту информацию так и не подтвердил.

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