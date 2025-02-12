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«В один момент я потеряла все, что копила годами»

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  • 12.02.2025, 9:23
  • 6,752
«В один момент я потеряла все, что копила годами»

Белоруска доверилась «подруге» и потеряла $42 тысячи.

В январе этого года стало известно о задержании 38-летней предпринимательницы из Новополоцка, которая под предлогом инвестиций в бизнес брала деньги в долг под большие проценты. На протяжении почти трех лет она уверяла вкладчиков в гарантированном возврате средств, но никому из установленных кредиторов не выплатила ни рубля. Общая сумма ущерба превысила 700 тыс. рублей, а против женщины возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Героиня статьи на сайте «Онлайнер» Полина уверена, что тоже стала жертвой обмана, и делится своей историей.

«Все выглядело максимально прозрачно»

Полина всегда знала: хочешь чего-то добиться — рассчитывай только на себя. Рано став матерью, она работала в сфере красоты без передышки, совмещая ресницы, брови, учебу и блог. Девушка трудилась по 12—14 часов без выходных. Так она выросла до востребованного мастера, а затем запустила онлайн-курсы, обучая бьюти-мастеров продвижению в соцсетях и другим прелестям маркетинга. Все доходы от дела вкладывала в развитие. Четыре года в таком темпе — и вот у нее есть успешный бизнес, а также финансовая подушка в размере $40 тыс. Однако теперь ей предстоит пройти этот путь с нуля, ведь в ее жизни появилась новая «подруга».

— С Ириной (имя изменено. — Прим. Onlíner) я познакомилась через приятеля, который рассказал, что вложил деньги в проверенный бизнес под высокие проценты. Это заинтересовало меня, и я решила связаться с ней. Ирина поставляла составляющие для производства комбикормов: ракушку, шрот и так далее.

С самого начала она старалась втереться в доверие, быстро сближалась, много рассказывала о своей жизни, делилась личными подробностями. Мы начали часто общаться, созваниваться, встречаться, проводить время вместе. В общем, мы действительно стали дружить.

Не было никаких подозрений, что бизнес липовый, потому что перед тем, как вложить деньги, я тщательно проверяла ее: изучила данные, фирму, она показывала сделки с клиентами — все выглядело максимально прозрачно. Казалось, она полностью погружена в свою работу, увлечена бизнесом, прямо живет им.

По словам Полины, Ирина обещала очень хорошие проценты за инвестиции в ее бизнес — они варьировались от 10 до 30. Взвесив все, в марте прошлого года Полина согласилась отдать свои накопления на развитие дела подруги.

— За несколько месяцев я передала этой девушке $42 тыс. Все оформлялось официально: по договору займа, с расписками. Высокие проценты она объясняла тем, что ее бизнес требует серьезных вложений, но и рентабельность у него высокая. Я не просто инвестировала, а планировала глубже разобраться в этом деле, изучить его изнутри и со временем заняться им самостоятельно и помогать ей. Мы много обсуждали эту нишу, я углублялась в детали и действительно видела в этом деле перспективу.

Эти деньги были моей подушкой безопасности. Я рано стала мамой: забеременела в 16 лет. Позже развелась и осталась одна с ребенком. Все, что я зарабатывала, откладывала, чтобы обеспечить стабильное будущее для нас двоих. Я много лет работала без отдыха, сутками, чтобы создать себе хоть какой-то запас на случай непредвиденных ситуаций. Эти сбережения я не планировала тратить в ближайшее время, они были моей страховкой и давали уверенность в завтрашнем дне.

Вскоре в эту историю оказались втянуты и близкие Полины — мама и парень. Сперва им было просто интересно, на каких условиях работает схема, но в итоге они тоже решили вложить свои деньги.

«Не могла поверить: как я вообще на такое согласилась?»

Как рассказывает героиня, деньги передавались по договору займа под проценты — обещалось, что средства будут работать в бизнесе, принося доход, а часть прибыли инвесторы получат в виде выплат. Но в итоге ни Полина, ни ее родные не получили ни копейки. Да и какие там проценты — вернуть бы свое. Но и этого не вышло.

— Я никого не уговаривала вкладывать деньги. Не было такого, что я пришла к маме и стала просить ее вложиться. Наоборот, я сразу говорила, что стопроцентной уверенности в этой истории нет, что это риск и каждый принимает решение сам.

Если спросить, почему люди так легко соглашались, ведь я не одна такая, то все просто: тут работала психологическая манипуляция. Понимаете, люди типа Ирины — отличные психологи. Они выстраивают общение так, что постепенно затягивают человека в эмоциональную зависимость, создают эффект «качелей». Многие даже не осознают, как это происходит. Человек в тумане, не понимает, как сам отдает деньги.

Я вернулась в реальность, только когда писала заявление в милиции. Сидела и не могла поверить: как я вообще на такое согласилась? Но в моменте все казалось абсолютно нормальным.

Когда настало время получать первые выплаты по процентам, начали происходить странные вещи. Полина вспоминает, что сначала задержки объяснялись тем, что деньги в обороте, потом — что их невозможно вывести, потому что фирме меньше года, а позже появились истории про второго учредителя, который якобы хотел отжать бизнес Ирины. В общем, отговорки менялись, но суть оставалась прежней: денег не было.

— Сначала все выглядело логично. Ирина говорила, что компания молодая, что вывод средств сейчас невыгоден, потому что большие проценты, что лучше подождать. Потом появились другие истории: то ее подставляют, то бизнес трещит по швам из-за недобросовестных партнеров. Осенью стало очевидно, что что-то не так. Хотелось верить, что это просто временные трудности, но внутри уже зарождалось ощущение, что нас водят за нос.

Ее оправдания выглядели настолько продуманными, что проверить ее слова было невозможно. А обстоятельства, которые она называла, действительно имели место, но, как потом выяснилось, преподносились с выгодной для ее стороны. Еще в ее жизни якобы постоянно случались какие-то трагедии, череда проблем и неудач. Она так мастерски давила на жалость, что ей невозможно было не поверить.

Конечно, я пыталась вернуть деньги. Она никогда не пропадала, не уклонялась от разговоров — наоборот, была рядом и обещала все вернуть. Но когда ее задержали, стало понятно: уже поздно. Когда до меня наконец дошло, что меня обманули, это был шок. В один момент я потеряла все, что копила годами. В голове не укладывается, как человек мог так поступать: спать спокойно и делать вид, что ничего не происходит.

О том, что «подругу» задержали, Полина узнала от матери самой Ирины. Это стало для нашей героини полной неожиданностью, ведь они общались практически ежедневно и никаких предпосылок к такому повороту не было.

— Мы с Ириной были очень близки. Я знала ее семью, она знакомила меня со своими друзьями, родными. Я даже нянчила ее маленького ребенка. О том, что Ирину задержали, я узнала от ее собственной матери. Но даже тогда все выглядело так, будто она жертва обстоятельств. Только через пару дней, когда появились новости, я поняла, что меня обманули и все это время Ирина не собиралась ничего возвращать. Затем я отправилась в милицию писать заявление.

— Вас злит, что вы доверились этому человеку?

— Я не злюсь на себя за доверчивость. Если не доверять людям, то какой смысл вообще жить? Всегда будут встречаться как хорошие, так и плохие люди. Это ее проблема, что она такой человек, ей с этим жить. А я эти деньги еще заработаю. Я продолжаю жить, жить на свободе. А деньги — это всего лишь бумага и точно не повод сломаться.

После этой истории мне пришлось начать все с нуля. Единственное, что у меня осталось, — это мои знания, опыт, онлайн-школа. Конечно, морально было тяжело, но финансово я уже полгода жила без этих денег, так что справлюсь и дальше. Пришлось ли мне чем-то жертвовать? Да, мои цели и планы рухнули, пришлось все пересматривать. Теперь у меня нет накоплений — только обязательства, и я понимаю, что ближайшее время будет непростым.

— Какие выводы вы сделали для себя?

— Самый главный — рассчитывать можно только на себя. Второе — что инвестиции — это всегда риск: где-то выстрелит, где-то нет, — но важно не хранить все яйца в одной корзине. То есть если даже и инвестировать, то какую-то часть, а не все сбережения, как я.

— Верите ли вы, что удастся вер

нуть деньги?

— Скорее нет. Я понимаю, что вряд ли эти деньги где-то лежат, скорее всего, они уже давно спрятаны или выведены куда-то в другие страны. Сейчас для меня главное — добиться справедливости. Я хочу, чтобы все виновные понесли наказание.

— Если бы у вас была возможность поговорить с Ириной, что бы вы ей сказали?

— Я бы ничего не сказала. Считаю, такие люди осознанно идут на обман и прекрасно понимают последствия своих действий. В этой истории ломались судьбы людей, страдали целые семьи, включая детей. Единственное, чего я хочу, — это чтобы она ответила за все по закону.

Я понимаю, что таких людей не искоренить, они всегда будут находить новых жертв. Но если моя история поможет кому-то избежать подобного, значит, все было не зря. Теперь я верю не в чужие обещания, а в себя. И я точно верну свои деньги — только уже сама.

Если эта история кажется вам знакомой и вы тоже стали жертвой данной предпринимательницы, знайте, что Полина собирает информацию и ищет других пострадавших. Она готова помочь с оформлением заявления и рассказать, как правильно действовать в такой ситуации. Если вы обладаете важными сведениями, сообщите об этом по телефону 102 — вместе добиться справедливости будет проще.

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