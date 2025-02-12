Датская разведка предупредила о начале большой войны в Европе 9 12.02.2025, 9:29

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Через пять лет после прекращения боевых действий в Украине.

Россия сможет начать крупномасштабную атаку на европейские страны через пять лет после завершения или приостановки боевых действий в Украине, если посчитает блок НАТО ослабленным или политически разделенным, говорится в опубликованном 11 февраля докладе Датской службы внешней разведки (DDIS). Внимание на документ обратило «Агентство».

В 2024 году Россия перешла к интенсивному перевооружению армии с целью получить возможность на равных противостоять НАТО, говорится в докладе. По оценке DDIS, поддержка со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана позволяет Москве высвобождать ресурсы для перевооружения.

В настоящее время Кремль стремится избегать действий, которые могут привести к применению статьи о коллективной обороне стран Североатлантического договора, говорится в докладе. Однако Москва может начать больше рисковать, если соотношение сил в регионе изменится в ее пользу, считают представители датской разведки. «Россия <…> готовится к войне против НАТО. Это не означает, что принято решение о начале такой войны, но Россия вооружается и наращивает потенциал, чтобы принять такое решение», — говорится в докладе.

Принять решение о начале войны против НАТО Кремль может, если посчитает, что США не станут поддерживать европейские страны в войне с Россией, полагают в DDIS. Cтепень угрозы со стороны Москвы также зависит от происходящего в Украине.

«Маловероятно, что Россия одновременно будет вести как войну в Украине, так и войну с одним или несколькими государствами НАТО», — считают в датской разведке.

Приостановка или прекращение войны высвободит ресурсы Кремля для подготовки к конфликту с Североатлантическим альянсом, уверены в DDIS.

Через полгода после завершения боевых действий в Украине, по оценке датской разведки, Москва сможет начать локальную войну в одной из стран, граничащих с Россией. Через два года Россия будет представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО и может развязать, например, региональную войну в Балтийском регионе. Через пять лет Москва будет готова к крупномасштабной войне в Европе, если поймет, что США не будут в нее вовлекаться, считают в DDIS.

Также в докладе отмечается, что Россия будет наращивать свое присутствие в Арктике. По оценке датской разведки, Кремль может пойти здесь на провокации, в частности, имитируя атаки на самолеты других государств региона.

Это не первое предупреждение об угрозе нападения России на НАТО со стороны спецслужб стран Альянса. В декабре 2023 года немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что для наращивания производства у оборонной промышленности стран ЕС есть пять-восемь лет.

В конце ноября 2024 года президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия будет готова к нападению на одну или несколько стран НАТО к концу этого десятилетия. Перед этим Каль допускал, что может возникнуть необходимость задействовать статью о коллективной обороне стран Североатлантического договора из-за диверсий Москвы против Запада.

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