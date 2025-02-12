В Минске «парализовало» общественный транспорт

В Минске «парализовало» общественный транспорт2
- 12.02.2025, 9:36
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Опоздание — до 22 минут.
Общественный транспорт на некоторых столичных маршрутах 12 февраля ездит с опозданием. Об этом предупредил «Минсктранс».
В связи с затором на улицах Свердлова, Маяковского, Аранская общественный транспорт движется с нарушением графика до 20 минут.
Из-за скопления автомобилей на улице Слободской опоздание составляет 22 минуты.
Кроме того, ГАИ предупредило о заторе в районе 35 км внутреннего кольца МКАД из-за ДТП.
«Затруднено движение по МКАД со стороны улицы Сухаревской в направлении улицы Притыцкого», — сообщили в ведомстве.