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В Минске «парализовало» общественный транспорт

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  • 12.02.2025, 9:36
  • 5,562
В Минске «парализовало» общественный транспорт

Опоздание — до 22 минут.

Общественный транспорт на некоторых столичных маршрутах 12 февраля ездит с опозданием. Об этом предупредил «Минсктранс».

В связи с затором на улицах Свердлова, Маяковского, Аранская общественный транспорт движется с нарушением графика до 20 минут.

Из-за скопления автомобилей на улице Слободской опоздание составляет 22 минуты.

Кроме того, ГАИ предупредило о заторе в районе 35 км внутреннего кольца МКАД из-за ДТП.

«Затруднено движение по МКАД со стороны улицы Сухаревской в направлении улицы Притыцкого», — сообщили в ведомстве.

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