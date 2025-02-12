«Днем начальник, вечером клоун» 1 12.02.2025, 9:55

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Как белорус после работы смешит детей в больницах.

Впервые с больничными клоунами 36-летний Роман из Гомеля столкнулся, когда учился на старших курсах университета. Тогда он, будучи волонтером, оказался в детском отделении больницы и… впал в ступор, настолько классными, веселыми, энергичными и харизматичными показались ему клоуны. Молодой человек даже не догадывался, что через несколько лет сам будет приходить к детям с красным носом и дарить им минуты радости и веселья. «Онлайнер» опубликовал монолог простого парня, который в рабочее время занимает серьезную должность, а по выходным надевает яркий костюм и отправляется в больницу.

«Прихожу домой только переночевать и покормить котов»

В детстве Рома не мечтал стать врачом, космонавтом или артистом. Он вообще не понимал, чем хочет заниматься, когда вырастет.

Правда, вспоминает, что был большим фанатом Мистера Бина.

— Пересматривал его снова и снова. Наверное, еще тогда сформировалась моя любовь к юмору и молчаливым гримасам. Безусловно, это повлияло на мое увлечение клоунадой.

Но обо всем по порядку.

В университет Рома поступал по принципу «куда хватило баллов». Сначала получил диплом инженера-конструктора, а затем и инженера-программиста.

Молодой человек рассказывает, что на старших курсах университета на одном из выступлений волонтеров он впервые увидел больничных клоунов.

— Они наряжаются и ходят в больницы, чтобы смешить пациентов. Тогда я увидел приятных людей с горящими глазами. Они общались со мной абсолютно на равных, постоянно шутили и улыбались. Это было так здорово! До того момента я даже не догадывался, что в Гомеле есть такие волонтерские организации. Посмотрел на них и забыл, пока судьба не свела нас снова.

На сцене Рома начал выступать в первые годы работы. Он устроился инженером-конструктором на производство сельскохозяйственной техники. Рядом оказались люди, которые любили не только чертежи, но и активности. Внутри коллектива сложилась мини-группа энтузиастов, которые ставили сценки, готовили номера к праздникам и выступали с танцами и песнями.

— Помню, как в Новый год мы впервые побывали в детском доме. Тогда мне очень понравилось выступать перед детьми. Они оказались благодарными зрителями. Хотелось повторить.

Уже четыре года Роман — руководитель отдела. Признается, что стиль управления коллективом у него мягкий.

— Не люблю конфликты, спокойно все объясняю. Мне сложно делегировать задачи, и это большая проблема, ведь в работе можно закопаться, выгореть, и никому от этого лучше не будет.

Работает Рома по стандартному графику — с восьми до пяти. Самое интересное происходит после.

— После работы начинаются активности: бассейн, время с дочкой, репетиции с клоунами. Дома я бываю редко, только на ночь прихожу поспать и котов покормить.

«Я же начальник, серьезный человек»

Два года назад, после развода Рома попытался начать жизнь с чистого листа. Не получалось. Будни шли «по инерции»: работа, дом, встречи с дочкой. Все вокруг будто обнулилось: молодому человеку было непонятно, с чего начинать новый этап.

— Внутри меня будто образовался вакуум. Я не знал, что делать дальше. Было ощущение апатии, безразличия к жизни.

Именно в тот момент ему попалась в соцсетях случайная реклама о том, что больничные клоуны Funny Nose открыли набор новичков. Тогда что-то щелкнуло в голове Романа: «А я ведь занимался чем-то похожим раньше, выступал на сцене, и мне это нравилось». Было решено: нужно пробовать.

Записался на первое занятие, но в то же время парня не отпускали сомнения: «Зачем мне это надо? Я же инженер, начальник, серьезный человек — какая клоунада?!»

Но все равно пошел. И уже с первых минут стало ясно: он здесь не случайно.

— Появилось ощущение, будто я нужен им, а они нужны мне.

Больничная клоунада как направление зародилось еще в 1980-х благодаря американскому доктору Пэтчу Адамсу. Он доказал, что смех помогает выздоравливать. У нас первые группы больничных клоунов появились 15 лет назад. Сейчас они работают в Минске, Гомеле и Могилеве на волонтерских началах — помогают детям и взрослым справляться с тяжелыми моментами в жизни через игру и юмор.

Уже на первых занятиях Рома понял, что больничная клоунада — это не просто развлечение, а тонкая, чуткая работа, которая требует эмпатии и внимания к деталям.

В отличие от цирковых клоунов, больничные не носят грима и не надевают парики. Это не случайно.

— Мы работаем в палате, где между нами и ребенком буквально метр, а значит, любой яркий элемент или сильный макияж может создать дискомфорт. У нас максимум два-три цвета в одежде. Из ярких атрибутов — большие ботинки и красный нос. Они придают образу комичность, но не перегружают его.

Еще в больницах нельзя использовать громоздкий реквизит: жонглировать булавами или крутить хулахупы. Для этого в палатах просто нет места, да и безопасность пациентов превыше всего.

— В больничной клоунаде важнее не эффектные трюки, а поддержка. Мы прежде всего помощники ребенка: помогаем снять напряжение, подружиться с другими детьми, адаптироваться в новой обстановке, — объясняет молодой человек. — Бывает, ребенок остался в больнице без родителей, боится. И тут появляется клоун — не пугающий, не навязчивый, а тот, с кем можно поиграть, поговорить. Смеяться вместе — это уже терапия.

На первых обучающих занятиях Рома почувствовал, что не все так просто, как ему казалось. Он всегда считал себя пластичным и искренним, но, когда инструктор предложил просто потанцевать без музыки, охватила неловкость.

— Я начал оглядываться по сторонам: а как делают другие? А вдруг что-то не так?

Но со временем зажатость ушла. Теперь он просто танцует так, как хочет.

Курсы давали информацию сразу в нескольких направлениях: история профессии, основы работы с детьми, психологическая подготовка. Было много упражнений на пластику.

Важно было усвоить главный принцип: клоун должен в первую очередь позаботиться о себе. Если чувствуешь выгорание или недомогание, лучше остаться дома и отдохнуть, чем выходить к детям без ресурса. В группе нет жестких обязательств, каждый приходит в больницу тогда, когда может.

Конечно же, обучение включало и практические навыки: танцы, импровизация, основы жонглирования. Рома немного умел жонглировать еще со студенческих времен, сейчас старается освоить новые техники — к примеру, жонглирование одной рукой.

Чтобы стать больничным клоуном, самое важное — желание, уверяет Рома.

— Научиться можно всему, главное, чтобы глаза горели. Но, увы, не каждый может позволить себе быть клоуном. Кто-то считает, что это занятие не для взрослых, просто ребячество. Часто переживают за то, что подумают коллеги или начальство.

На курсах сразу отсеиваются те, кто не готов. Банально есть кандидаты, которые сливаются, когда узнают, что здесь нет зарплаты и это чисто волонтерская деятельность.

«Детям не нужна жалость»

Надевая красный нос, Рома становится клоуном Бя. Кстати, в образе артистам уже нельзя обращаться друг к другу по имени или доставать телефон.

Парень с улыбкой вспоминает свой первый выход в больницу.

— Я очень волновался. В теории знал, что нужно делать, но не было понятно, как это получится на практике. В голове возникали скептические мысли: «Кому это надо? Наверное, все дети будут сидеть в телефонах, никто на нас даже не посмотрит».

Но все оказалось не так. Как только клоуны вошли в отделение, из палат стали выглядывать дети, они улыбались и кричали: «Ура, клоуны пришли!» И бежали разносить новость по всем палатам. Вокруг Ромы за считаные минуты образовался хоровод из детей.

Это было отделение хирургии. У детей стояли катетеры, у кого-то были перевязаны ноги и руки. Это не мешало им смеяться над шутками и обращать на себя внимание клоуна, что-то показывать и рассказывать ему. Рома был в шоке от такого внимания и востребованности.

В основном клоуны работают в детской больнице, иногда ездят в дом инвалидов, где живут дети с тяжелыми психофизическими заболеваниями. Эти ребята бывают ограничены в движениях, не могут говорить или не понимают, что с ними происходит.

— С любым ребенком нужно быть очень внимательным, сразу оценивать, что он может, а что нет. Если у него не получается включиться в игру, важно не игнорировать это и быть чутким, — рассказывает о специфике работы Рома. — Иногда дети с психофизическими заболеваниями не могут отреагировать на нас. В таких случаях внимание стоит направить на родителей, потому что они замечают малейшие изменения в состоянии ребенка и могут подсказать, что ему понравилось.

Каждый выход в больницу — это импровизация. Клоуны начинают с приветствия, узнают имена детей и взрослых, оценивают пространство и уже исходя из ситуации подбирают игру. Все дети реагируют по-разному. Старшие, как правило, стесняются и прячутся за телефонами, но посматривают на клоунов. Младшие почти сразу включаются в процесс.

Рома подчеркивает, что суть его работы — довести игру до определенного уровня и оставить ее детям, чтобы они продолжали играть уже без клоунов. Но если ребенок не подпускает к себе и не готов включаться, нужно уважать его состояние и отстраниться.

К слову, прежде чем зайти в палату, клоуны обязательно спрашивают разрешения. И их могут не впустить. Это тоже несет своеобразный терапевтический эффект.

Врачам и медсестрам дети не могут сказать «нет», а с клоунами имеют право на свои личные границы.

У нашего героя тоже бывают ситуации, когда не удается сразу найти контакт с подопечными. Поэтому он ценит работу в парах: на визит приходят сразу два клоуна. Партнер всегда поддержит и предложит новую игру.

Обычно Рома не запоминает детей. Но лицо одного мальчика из детдома стоит перед ним до сих пор.

— У детей из детдома другие глаза. И пижама у него была вся выглаженная, с прописным номером. Я пытался с ним заговорить, но он все время молчал. Правда, взгляд от меня не отрывал. Так мне тот мальчик в душу запал, что понадобилось много времени, чтобы это пережить.

Дети часто привязываются к клоунам и не хотят их отпускать, могут держать руками за одежду. От таких подопечных уходить очень сложно.

— Сходишь к тяжелым детям — конечно, осадок остается, накатывают чувства. Это стресс — видеть ребенка, которому ты не можешь помочь. Но мы приходим не жалеть, а дарить улыбки. Им не нужна жалость, им нужно внимание и немного тепла.

А после визитов в больницу клоуны собираются в кафешке (уже без красных носов) и обсуждают детали: что сегодня получилось и наоборот, делятся эмоциями. Это помогает не носить переживания в себе, выговариваться, проживать стресс.

«Выпустить наружу своего внутреннего ребенка»

Свободного времени у Ромы почти не остается. По воскресеньям он ходит в больницу как клоун, по вечерам в будни минимум раз в две недели посещает репетиции, чтобы поддерживать навыки и ничего не забыть.

А еще Рома регулярно занимается в бассейне и катается на велосипеде, частенько проводит время с дочкой.

— Клоунада лишь укрепила мои отношения с дочкой. Она часто бывает со мной на репетициях, учится жонглировать. Ей нравится, что ее папа — клоун Бя. Себе она тоже взяла прозвище — Кря.

Молодой человек признается, что по натуре он больше интроверт, и поначалу приходилось переступать через себя, преодолевать много страхов. Но это очень сильно помогло в дальнейшем.

— Когда возникают конфликтные ситуации на работе, конечно, можно покричать и потопать ногами. А можно спокойно улыбнуться, предложить успокоиться и детально все обсудить. Клоунада научила меня терпению и выдержке.

На работе коллеги будто стесняются говорить и спрашивать о его хобби, хотя все видят в соцсетях. Начальник аккуратно называет увлечение Ромы «красными носами», избегая прямого понятия.

— А я больничный клоун, и мне это нравится. Я люблю танцевать, жонглировать и импровизировать. И, как оказалось, я люблю внимание. Для кого-то это баловство и ребячество, а я считаю, что все взрослые — это те же постаревшие дети. Просто кто-то может позволить себе выпустить наружу своего внутреннего ребенка, а кто-то нет.

Рома признается, что клоунада помогла ему раскрыть самого себя. Клоун может позволить себе все: быть смешным, баловаться, смеяться.

— По сути, в больничной палате я никого не играю. Дети чувствуют фальшь. Я стараюсь быть самим собой, и мне это очень нравится, — признается Рома. — Если присмотреться, все больничные клоуны очень разные. У нас нет одного шаблона и плана действий. Кто-то задиристый, кого-то ласковый. Этим клоунада и подкупает: она помогает открывать и проявлять свой характер.

Благодаря этому увлечению я стал счастливее, чаще улыбаюсь, более открыт к людям. И, как оказалось, это не слабость. Я стал легче относится к жизни, и пришла уверенность в том, что я занимаюсь своим делом, это меня вдохновляет.

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