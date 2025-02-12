Политический маразм Кремля 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

12.02.2025, 9:59

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Список должен ограничиться одним именем — Владимир.

В Госдуме начали работать над созданием «списка разрешенных имен» для новорожденных.

Масштабы желания российской элитки взять под контроль абсолютно все сферы жизни граждан впечатляют.

Но не стоит останавливаться на полпути, кого стесняться?

Список должен ограничиться одним именем — Владимир. И пусть эти новые Владимиры прямо из роддома идут защищать Владимира старого. Чего тянуть?

С каждым годом путинский режим будет становиться все безумнее. Это называется «политическим маразмом».

Если депутаты действительно хотят защитить новорожденных детей, то в первую очередь стоит выключить обезумевший принтер, из которого один за другим вылетают запретительные законы.

Но, у «слуг народа» противоположные цели и задачи, так что они данный процесс только ускорят.

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