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Ученые выяснили, когда лучше всего выпить первую чашку кофе

  • 12.02.2025, 10:07
  • 2,476
Ученые выяснили, когда лучше всего выпить первую чашку кофе

Многие делают это не в то время.

Многие люди начинают свое утро с чашечки горячего кофе. Помимо того, что этот напиток имеет незабываемый вкус, утренняя порция кофе - идеальный способ взбодриться и заставить свой мозг работать весь день.

Издание Inc пишет, что есть одна проблема с этим утренним ритуалом. Неврология говорит о том, что это может привести к усилению стресса. Согласно последним исследованиям, вы получите ту же пользу без каких-либо недостатков, если просто измените свой график приема кофе на несколько часов.

Почему нельзя пить кофе с утра

Скорее всего, вы будете чувствовать себя лучше всего после пробуждения. Возможно, стоит отложить первую чашку кофе, потому что утром в вашем организме вырабатывается больше всего кортизола.

Кортизол, часто называемый гормоном стресса, связан с подготовкой организма к действиям. Это может не ощущаться, когда вы спотыкаетесь на кухне в 6 утра, но на самом деле ваше тело, как только вы просыпаетесь, усиленно работает, чтобы восстановить силы и подготовиться к предстоящему дню. Обычно количество кортизола в нашем организме достигает пика между 7 и 8 часами утра.

А кофе подталкивает наш организм к выработке еще большего количества кортизола.

А это значит, что, выпивая утреннюю чашку кофе, вы добавляете еще один стимулятор к естественным химическим веществам, вызывающим бодрость и активность организма. Тело человека по-разному относится к кофеину, но результатом употребления чашки кофе рано утром для многих из нас является чувство усталости, стресса или спешки.

Это может иметь и другие негативные последствия. По данным некоторых исследований, чрезмерная стимуляция может ухудшить творческие способности и повысить уровень тревожности. По словам семейного врача Кристи Леонг, употребление кофеина, когда уровень кортизола уже высок, «может сделать вас более устойчивыми к кофеину. Это означает, что вам нужно пить все больше и больше кофе, чтобы получить тот же эффект».

Когда лучше всего выпить кофе

Между 9 и 11 часами утра уровень кортизола естественным образом начинает снижаться. Это важный момент, который следует отметить.

Существует масса научных данных, доказывающих, что до четырех-пяти чашек в день, скорее всего, не принесут вам никакого вреда. Кофе улучшает память и концентрацию внимания.

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