Зеленский отреагировал на обстрел Украины баллистикой

Зеленский отреагировал на обстрел Украины баллистикой1
- 12.02.2025, 10:09
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Только сильные шаги смогут остановить террор.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров к большему давлению на Россию после ночной атаки 12 февраля. Он отметил, что только «сильные шаги» смогут остановить террор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства отметил, что этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура.
На местах ударов работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.
«К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким», - добавил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что российский террор не прекратится сам по себе. Глава государства призвал к большему давлению на Москву.
«Путин не готовится к миру - он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны», - отметил он.