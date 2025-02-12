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Зеленский отреагировал на обстрел Украины баллистикой

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  • 12.02.2025, 10:09
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Зеленский отреагировал на обстрел Украины баллистикой

Только сильные шаги смогут остановить террор.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров к большему давлению на Россию после ночной атаки 12 февраля. Он отметил, что только «сильные шаги» смогут остановить террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура.

На местах ударов работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

«К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким», - добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что российский террор не прекратится сам по себе. Глава государства призвал к большему давлению на Москву.

«Путин не готовится к миру - он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны», - отметил он.

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