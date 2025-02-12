Когда работающим отцам в Беларуси положен дополнительный перерыв? 12.02.2025, 10:15

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Оказывается, такое право есть.

Главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Валентина Таврель рассказала, в каком случае работающим отцам могут предоставить дополнительный перерыв. Оказывается, такая норма прописана в статье 271 Трудового кодекса нашей страны.

Речь идет об отцах, которые воспитывают детей без матери из-за ее длительного (более месяца) пребывания в организации здравоохранения и по другим причинам. Так, одинокие родители или опекуны (попечители) имеют право на гарантии, предоставляемые законодательством, коллективным договором и соглашением работающим женщинам-матерям.

По словам специалиста, белорускам, у которых есть дети до полутора лет, помимо общего перерыва для отдыха и питания, наниматель может предоставить дополнительный для кормления ребенка. Все это аналогичным образом распространяется и на отцов, которые растят малыша в одиночку из-за смерти матери, лишения ее родительских прав, длительного пребывания в больнице и по другим причинам, объяснила Валентина Таврель.

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