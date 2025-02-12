ГАИ предупредила о 7-дневных рейдах в одном из районов Беларуси
- 12.02.2025, 10:42
Что будут проверять?
ГАИ Минского района объявила семидневные рейды в рамках профилактической акции под названием «Безопасность пассажиров». Ожидается, что на протяжении этого времени сотрудники ДПС будут проверять как перевозчиков пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении (автобусов и маршруток), так и водителей на личном транспорте.
Так, с 12 по 18 февраля акцию запланировали провести на всей территории Минского района. По словам представителей ГАИ, это необходимо для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения, предотвратить и снизить тяжести последствий ДТП, передало издание Pristalica.
Ожидается, что инспекторы ДПС не только напомнят водителям правила перевозки пассажиров, при этом акцентируя внимание на использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности, но и проведут контроль их использования. Более того, для проверки максимального количества водителей ГАИ пообещала провести специальное комплексное мероприятие «Фильтр».