Министр обороны Украины прибыл на заседание «Рамштайн» 12.02.2025, 10:57

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Стало известно, какие вопросы будут на повестке дня.

Сегодня, 12 февраля, заседание «Рамштайн» впервые возглавит государственный секретарь по вопросам обороны Британии Джон Гили. На повестке дня будет ускорение поставок вооружения Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомства.

«Начинаю работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников», - заявил министр.

Он добавил, что со стороны США участие впервые примет новый глава Министерства обороны Пит Гегсет.

В частности на повестке дня:

стабильные, а также своевременные поставки военной помощи Украине в 2025-м;

усиление поставок критически важного вооружения. Речь идет о противовоздушной обороне (ПВО), авиации и боеприпасах;

инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Также будут обсуждены и долгосрочные решения, а именно:

расширение оборонного производства в Украине;

финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий;

увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Ключевые мероприятия в течение недели

Кроме «Рамштайн», в течение недели ожидаются и другие ключевые мероприятия:

заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны;

Мюнхенская конференция по безопасности.

По словам главы ведомства, он также проведет серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников с целью усиления военного сотрудничества и обсуждения реальных механизмов поддержки Украины.

«Украина готова к переговорам по завершению войны, но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», - добавил он.

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