Мошенники придумали новую схему обмана с помощью «Белтелекома»
- 12.02.2025, 11:05
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Предлагают пассивный заработок.
«Белтелеком» предупредил об активизации мошенников. Они от имени предприятия предлагают пассивный заработок якобы на инвестиционной платформе, сообщили на предприятии.
Мошенническая схема действует на YouTube. В рекламе злоумышленники предлагают через инвестплатформу предприятия «новые возможности для заработка». Для этого нужно перейти по фейковой ссылке.
В «Белтелекоме» предупредили, что не имеют отношения к ресурсу, который заманивает потенциальных жертв пассивным заработком. На предприятии отмечают, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, передавать личные данные и переводить деньги. А актуальную информацию об услугах можно найти на официальном сайте или уточнить по номеру 123.
Мошенники периодически прикрываются брендом «Белтелеком» в своих целях. Ранее злоумышленники под видом операторов связи предлагали продлить пакет услуг на телевидение. Или рассылали абонентам приглашения от «Белтелекома» участвовать в розыгрыше ценных подарков.