Белоруска пожаловалась, что пиццу в гипермаркете готовят без перчаток 15 12.02.2025, 11:20

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Что ответили в санстанции?

Жительница поселка Ченки (Гомельский район) заметила, что в одном из гипермаркетов, расположенных на территории сельсовета, повар готовит пиццу без перчаток. По этому поводу она написала жалобу в санстанцию. Что на это ответили в ведомстве, рассказала газета «Маяк».

Женщину возмутило то, что повар работает без перчаток и ингредиенты на пиццу накладывает голыми руками. Кроме того, сельчанку возмутили ногти пиццера. По ее мнению, они превышали длину, допустимую для приготовления пищи в промышленных условиях.

На претензии клиентки ответила главный санитарный врач Гомельского района Ольга Фролова.

— Согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, работники общественного питания должны использовать одноразовые перчатки при приготовлении блюд, не подвергающихся тепловой кулинарной обработке, сервировке, порционировании и выдаче блюд, — отметила Ольга Фролова.

Что касается длинных ногтей у пиццера, то тут однозначный запрет. Те, кто избрал профессию повара в общепите, такой красотой должны пожертвовать, пишет «Маяк».

Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии пообещал проверить торговый объект и принять меры, если нарушения будут обнаружены.

К слову, во многих известных сетях пиццерий готовят пиццы принципиально без использования перчаток. Одна из крупнейших российских сетей объяснила это тем, что их наличие создает иллюзию чистоты.

«Перчатки не гарантируют стерильность. <…> Вы видите перчатки, но не знаете, до чего дотрагивался повар, прежде чем начал готовить. К тому же если на кухне грязно — чистые перчатки не помогут», — отмечается на сайте сети пиццерий.

Там добавляют, что «мытье рук гораздо проще контролировать, чем менять перчатки».

«Когда человек чувствует грязь на руках, ему инстинктивно хочется их вымыть. В перчатках же это не сработает».

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