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Эллочка-людоедка вышла на тропу войны

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  • Александр Хоц
  • 12.02.2025, 11:12
  • 3,792
Эллочка-людоедка вышла на тропу войны

Дебильность власти — залог гражданских войн и разрухи.

После того как в 1914 году Николаю Второму и его элите пришла в голову светлая мысль менять иностранные названия на русские например, Санкт-Петербург на Петроград), российская империя не прожила и трех лет.

Наши депутаты решили запретить вывески на иностранных языках.. Хороший знак, мне нравится. Эллочка-людоедка вышла на тропу войны с проклятой Вандербильдихой.

Сразу вспоминается классика: «Я вижу город Петроград в семнадцатом году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу…»

Судя по симптомам, именно такое будущее и ждет путинскую Россию после начала схватки с враждебной иностранщиной.

Кстати, в этом нет никакой мистики. Просто иностранные названия - это языковое выражение критической зависимости России от Запада.

Попытка убрать эту зависимость (в языке или в экономике) кончаются катастрофой. И уже не первый раз.

«Перед боем больно тускло свет свой синий звезды льют.

И спросил он: - А по-русски как Меркурия зовут?»

Дебильность власти - залог гражданских войн и разрухи.

Александр Хоц, «Телеграм»

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