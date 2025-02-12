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А что может предложить Путин?

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  • Андрей Окунь
  • 12.02.2025, 11:27
  • 2,546
А что может предложить Путин?
Андрей Окунь

Трампу интереснее разговаривать с Зеленским.

Важно понимать, что Трамп — это человек в первую очередь про деньги. За два дня до своей инаугурации он запустил криптомонету, которая по разным подсчетам принесла ему и его окружению сотни миллионов долларов. По сути, в тот день Трамп впервые пользовался своим президентским положением.

И это крайне важно для точного понимания. Ведь он не остановил войну, хотя обещал сделать это в первые 24 часа. Не присоединил Гренландию и не отобрал Панамский канал. Он заработал на ажиотаже, на самом пиковом внимании к себе колоссальную сумму денег. И это многое говорит о его приоритетах.

Поэтому я с уверенностью говорю: на посту президента Трамп сначала зарабатывает деньги для себя и ближайшего окружения, а затем отстаивает интересы США. Помня об этом, поговорим о российско-украинском перемирии.

Для начала надо задать вопрос: что Трамп хочет получить от прекращения войны? Очевидно, в первую очередь деньги. Не забываем, нынешний президент США — сначала бизнесмен и делец, а потом уже политик.

Так вот Украина, как Трамп сказал сегодня в интервью телеканалу Fox, уже фактически согласилась отдать Америке месторождения редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. И вот, как мне кажется, наступает переломная точка в позиции Трампа в переговорах с Россией.

Что может предложить Путин взамен, чем ему перебивать украинскую «ставку» в $500 млрд? Ничем. Даже замороженные российские активы насчитывают только $300 млрд, да и те в массе своей находятся в европейских банках.

Иными словами, Трамп может заработать денег с Зеленским, а с Путиным — нет. Вокруг этого постулата и будут развиваться все дальнейшие переговоры о мире.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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