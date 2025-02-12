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Forbes: Россия бессильна перед ударами ВСУ по НПЗ

  • 12.02.2025, 11:38
  • 1,788
Forbes: Россия бессильна перед ударами ВСУ по НПЗ

Этот месяц может быть худшим для россиян.

За прошедший месяц благодаря украинским беспилотникам и ракетным ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, резервуарам и трубопроводным насосным станциям, в важнейшей отрасли российской промышленности начался настоящий хаос, поскольку было временно снижено производство нефтепродуктов в РФ на десятую часть, пишет Forbes.

«Этот месяц может быть худшим для россиян, поскольку все больше и лучше украинское вооружение атакует еще чаще. Во вторник вечером украинские беспилотники пролетели расстояние не менее 450 миль (более 720 километров - прим.), чтобы нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу «Роснефти» в Саратове на юге России», - подчеркнули в материале.

На одном из видео после украинской атаки можно увидеть, как над объектом высоко поднимается пламя.

«Украинские санкции в отношении Саратовского нефтеперерабатывающего завода являются беспилотными и необратимыми», - отметили в Силах беспилотных систем, новом подразделении украинской армии, занимающемся разработкой беспилотных летательных аппаратов.

В Forbes отметили, что Саратовский завод перерабатывает около 7 млн тонн нефти в год. Это более 2% нефтеперерабатывающих мощностей России, которые распределены между 30 крупными заводами.

«Конечно, нефтеперерабатывающие заводы можно отремонтировать. Но не тогда, когда они продолжают взрываться», - подчеркнули в издании.

В Forbes напомнили, что в прошлом месяце украинские военные уже наносили удары по нефтяным объектам в Саратове. При этом 7 февраля БПЛА попали в нефтеперекачивающую станцию в Ростове и нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. А до этого, 5 февраля, в результате украинской атаки была поражена нефтебаза в Краснодарском крае.

«Непрерывный темп украинских ударов затрудняет ремонтные работы и истощает ресурсы, необходимые российским компаниям для увеличения добычи и экспорта нефти для достижения государственных целей. Роснефть, крупнейший производитель нефти в России, объявила, что может отказаться от планов модернизации», - отметили в материале.

В Forbes добавили, что россияне пытаются предотвратить атаки. По данным Frontelligence Insight, РФ усилила маскировку и защитные меры на некоторых своих базах и топливных складах.

«Но российская противовоздушная оборона растянута. Нефтяная промышленность разбросана по всей территории России и, как пояснил генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Гертлинг, «вы не можете защищать везде», - подытожили в издании.

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